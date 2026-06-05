Oubliez Tim Burton, oubliez Johnny Depp, oubliez le fantôme sans tête qui joue les clochards spectraux avec sa tête sous le bras tandis qu’Hollywood se masturbe dans son propre gothique proustien. Ce nouveau Sleepy Hollow ne vient pas vous faire peur avec des chevaux hennissants et des brumes de carnaval ; il arrive avec une femme au centre, Sydney Sweeney, 28 ans, et son corps qui a déjà fait frémir toute l’Amérique, à la fois actrice et productrice, et une réalisatrice qui a décidé de vider le mythe de son vieux bifurcation masculine pour le remplir de désirs, de mystères et d’une atmosphère gothique assez lourde pour faire suer les costumes de l’époque.

Lindsey Anderson Beer, la réalisatrice derrière Simetierre : Aux origines du mal, travaille sur cette réadaptation de la nouvelle de Washington Irving depuis des années, au point de renoncer au cinéma pour en faire d’abord un roman, Hollow, dont les droits viennent d’être achetés par Putnam pour une sortie à l’automne 2027. Avant même que le livre ne sorte, les droits cinématographiques ont été rachetés. C’est le genre de cercle vicieux qui flatte les producteurs, les fans et les hommes en costard qui n’attendent que ça : un projet qui s’écrit puis se réécrit, qui se vend avant d’exister, et qui finit par devenir plus célèbre que le mythe qu’il réinvente.

Sydney Sweeney en Katrina Van Tassel : le corps devenant le mystère gothique

Inutile de chercher ici la Katrina de Christina Ricci, cette jeune femme qui se faisait disputer entre deux hommes comme un prix de consolation dans un western sans pistolets. Dans cette version modernisée, Katrina Van Tassel est incarnée par Sydney Sweeney, non plus comme un trophée romantique, mais comme la figure centrale d’un mystère dangereux et d’un triangle amoureux surnaturel qui ne sent pas la romance bonbon. L’idée est simple et redoutable : Katrina n’est plus celle qu’on regarde, elle est celle qui regarde, qui décide, qui prend le pouvoir sur son propre récit au lieu de s’abandonner dans les bras du héros masculin. Et quand on parle de Sydney Sweeney, on ne peut pas ne pas parler de son corps, ce corps qui a déjà fait le tour des magazines, des publicités, des fantasmes masculins et des crispations féministes, ce corps qui semble fait pour être à la fois désiré et craint, admiré et interdit.

Le film promet de mêler une atmosphère gothique pesante, une intrigue psychologique et les codes du thriller érotique contemporain. C’est-à-dire tout ce que le public adore sans jamais vraiment l’avouer : des chambres sombres, des secrets qui sentent le cuir, des corps qui se touchent sans se toucher, des seins qui s’exposent, des hanches qui bougent dans les ténèbres, et des femmes qui ne demandent pas la permission pour exister. La différence avec la version de 1999 est flagrante : là où Burton jouait sur le grotesque et le spectacle, Beer et Sweeney veulent jouer sur la tension, la suggestion, le désir qui travaille l’image comme une petite mort en retard. Sydney Sweeney, avec sa poitrine généreuse, ses jambes interminables et ce regard qui semble toujours savoir plus que ce qu’elle dit, est faite pour ce rôle : elle est le mystère, elle est le piège, elle est le corps qui attire le fantôme autant que le spectateur.

Sydney Sweeney, productrice qui monte à Hollywood

Le projet a séduit des alliées de poids. LuckyChap, la société de production de Margot Robbie, déjà derrière Barbie et Les Hauts de Hurlevent, co-produira le long-métrage. Sydney Sweeney, elle, ne se contente pas d’être l’actrice principale ; elle agit également en tant que productrice via sa toute nouvelle société, Honey Trap, et c’est sa première production officielle sous ce label. Ce n’est pas juste un rôle, c’est un acte : elle prend le pouvoir sur son image, son personnage, son corps, et son futur cinéma. Elle ne laisse plus personne décider de comment on la regarde, elle décide elle-même.

Ce projet confirme l’ascension fulgurante de Sydney Sweeney à Hollywood et son flair pour les succès commerciaux. Elle sort tout juste du triomphe mondial de The Housemaid, qui a dépassé 400 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de seulement 35 millions, et dont la suite, The Housemaid’s Secret, est attendue en salles en 2027. Avec la fin définitive de Euphoria, l’actrice de 28 ans a désormais un agenda à remplir. L’année 2027 sera chargée : en parallèle du développement de Hollow, elle sera dans le drame historique The Custom of the Country, ainsi que dans le remake très attendu de Barbarella sous la direction d’Edgar Wright. Sydney Sweeney ne se contente pas de jouer, elle construit, elle choisit, elle impose. Et si Sleepy Hollow devient ce qu’il promet d’être, elle aura non seulement porté un mythe, mais l’aura réécrit à son profit, avec son corps pour arme et son regard pour dague.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)