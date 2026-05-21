La Caverne du Pont-Neuf : JR rend Paris à sa pierre première

Il y a des œuvres qui s’ajoutent à la ville. Et il y en a d’autres qui semblent la réveiller de l’intérieur. Avec La Caverne du Pont-Neuf, JR ne se contente pas d’installer une forme spectaculaire au-dessus de la Seine : il rouvre symboliquement le ventre de Paris. Le plus vieux pont de la capitale, achevé en 1607, se retrouve soudain ramené à son origine minérale, comme si la ville cessait pour quelques semaines d’être façade, perspective et carte postale, pour redevenir ce qu’elle a toujours été : une carrière de pierre, berceau d’un monde de bâtisseurs.

Par Ulysse Flowen

Vue en arrivant depuis le bout de la rue de la Monnaie

Du 6 au 28 juin 2026, le Pont-Neuf se transformera en grotte monumentale, accessible gratuitement au public, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. L’œuvre, mise en place dans la nuit du 21 mai, déploie une structure gonflable de 120 mètres de long, 20 mètres de large et jusqu’à 18 mètres de haut. L’ensemble repose sur 80 arches en toile remplies d’air, recouvertes d’une peau imprimée qui imite les accidents, les failles et les veines du calcaire. Une montagne éphémère, donc, mais sans rocher ; une masse de pierre apparente, mais faite presque entièrement de souffle.

Vue depuis la voie George Pompidou, juste avant le Pont au Change

La référence est directe : JR rend hommage à Christo et Jeanne-Claude, qui avaient, en 1985, enveloppé le même Pont-Neuf dans une toile couleur pierre. Leur œuvre, The Pont Neuf Wrapped, avait nécessité dix ans de préparation, des kilomètres de corde, des tonnes de câbles et avait attiré près de trois millions de visiteurs en deux semaines. Quarante et un ans plus tard – et un an après le quarantième anniversaire de cette intervention devenue mythique –, JR ne recouvre pas le pont pour le faire disparaître : il le fait basculer dans une autre mémoire. Christo et Jeanne-Claude avaient révélé l’architecture en la voilant ; JR, lui, la ramène à son état premier, à ce moment où Paris n’était pas encore une ville, mais une matière à extraire.

Christo and Jeanne-Claude:

The Pont Neuf Wrapped, Paris, 1975-85

Photo: Wolfgang Volz. ©1985 Christo + Wolfgang Volz

Car c’est là que l’œuvre devient plus intéressante qu’un simple effet visuel. Paris n’est pas seulement une capitale de monuments : c’est une ville née de son sous-sol. Depuis l’Antiquité, les carrières parisiennes ont fourni sable, argile, gypse et surtout ce fameux calcaire lutétien, aussi appelé “pierre de Paris”, qui a longtemps constitué l’essentiel de la pierre de construction de la capitale. Ce calcaire clair, tendre sans être faible, lumineux sans être blanc, a donné à Paris sa carnation unique : cette couleur entre crème, gris perle et blond fané, qui prend la lumière sans jamais l’écraser.

La beauté parisienne vient donc en partie d’un paradoxe : ce que l’on admire en surface a été arraché au dessous. Les façades, les quais, les ponts, les hôtels particuliers et les grands bâtiments publics portent en eux la mémoire des carrières. Paris est une ville construite sur ses propres absences. Ses pleins viennent de ses vides. Ses pierres viennent de ses cavités. La Caverne du Pont-Neuf donne une image presque littérale de cette vérité géologique : elle fait remonter la carrière dans le paysage, comme si le sous-sol surgissait au milieu du fleuve pour rappeler à la ville la matière dont elle est faite.

JR a d’ailleurs conçu ses croquis en s’inspirant des carrières de l’Oise, dont proviennent les pierres du Pont-Neuf selon la Ville de Paris. La toile imprimée reproduit l’aspect rugueux de la roche calcaire et crée un dialogue entre l’ouvrage historique et sa provenance minérale. Le pont, habituellement perçu comme un trait d’union entre deux rives, devient ici une faille, un passage, presque une coupe géologique ouverte dans la ville.

L’exploitation d’une carrière de Saint-Maximin au début du XXe siècle. • © Collection Maison de la pierre

Cette idée de passage est essentielle dans la démarche de JR. Depuis ses débuts, l’artiste travaille moins sur les murs que sur ce qu’ils cachent. Avec Portrait d’une Génération, entre 2004 et 2006, il affiche les visages de jeunes de banlieue dans les rues de Paris pour contester les clichés médiatiques. Avec Face 2 Face, en 2007, il colle côte à côte des portraits d’Israéliens et de Palestiniens exerçant le même métier, de part et d’autre du mur de séparation. Plus tard, avec Kikito, il fait surgir un enfant géant au-dessus de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. À chaque fois, JR utilise l’image monumentale pour forcer le réel à se regarder autrement.

Face 2 Face, 2007

Kikito, 2017

À Paris, il avait déjà joué avec cette logique du trompe-l’œil et de la révélation. En 2016, invité par le Louvre, il avait fait “disparaître” la pyramide grâce à une anamorphose. En 2019, il en avait au contraire révélé symboliquement les fondations avec Le Secret de la Grande Pyramide. En 2023, sur la façade de l’Opéra Garnier, Retour à la caverne transformait déjà le monument en grotte ouverte sur un monde de roche et de lumière. Le Pont-Neuf prolonge cette série : JR ne décore pas les monuments, il les fissure visuellement pour faire apparaître ce qu’ils contiennent de mémoire, de fantasme et de vertige.

Le Secret de la Grande Pyramide, 2019

Mais La Caverne du Pont-Neuf n’est pas seulement une œuvre à regarder depuis les quais. Elle est pensée comme une traversée. Les visiteurs pourront entrer dans ce long tunnel sombre, privé de lumière naturelle, où l’expérience visuelle sera accompagnée d’une création sonore de Thomas Bangalter, ancien membre de Daft Punk. La réalité augmentée fera également partie du projet, avec un parcours conçu en collaboration avec Snap pour révéler des dimensions invisibles de l’installation. JR parle d’une expérience où le plein et le vide doivent vivre en équilibre, et où chaque visiteur devient, d’une certaine manière, coauteur de l’œuvre.

La caverne convoque évidemment Platon. Chez le philosophe, les hommes enfermés dans la grotte prennent les ombres pour la réalité. Chez JR, la question devient contemporaine : quelles sont nos cavernes aujourd’hui ? Les écrans, les algorithmes, les récits prémâchés, les images que l’on consomme sans plus savoir si elles éclairent le monde ou si elles l’obscurcissent. Le paradoxe est savoureux : pour entrer dans cette caverne critique de notre rapport aux images, beaucoup lèveront leur téléphone. L’œuvre ne condamne pas cette contradiction ; elle l’expose.

Reste la force très simple du geste. Pendant trois semaines, le Pont-Neuf ne sera plus seulement le pont des amoureux, des touristes, des taxis, des cartes postales et des couchers de soleil. Il deviendra une masse primitive au cœur de la ville policée. Une carrière suspendue. Une montagne artificielle. Une ruine avant l’heure. Un rappel que Paris, sous son élégance, demeure une ville de taille, de coupe, d’extraction et de patience.

Le montage a lieu du 11 mai au 5 juin 2026 ; l’œuvre sera ouverte au public du 6 au 28 juin ; puis le démontage se déroulera du 29 juin au 13 juillet 2026. Pendant la période d’ouverture, le Pont-Neuf sera accessible aux piétons uniquement, dans un sens de circulation prévu : entrée par la place du Pont-Neuf-Christo-et-Jeanne-Claude, sortie devant la Samaritaine.

Emilia Lamadrina / Atelier JR © 2026 Atelier JR

Comme souvent avec les grandes œuvres éphémères, il ne restera ensuite presque rien. La toile doit être conservée, réemployée ou recyclée. Le pont, lui, réapparaîtra tel qu’il était. C’est peut-être là que réside la beauté de l’entreprise : pendant quelques semaines, JR aura fait croire que la pierre reprenait ses droits sur la ville. Puis tout disparaîtra. Ne restera qu’une image mentale : Paris, capitale-monde, rendue pour un instant à son origine souterraine, à son calcaire, à ses carrières, à cette matière silencieuse qui continue, depuis des siècles, de faire tenir débout sa beauté si particulière.