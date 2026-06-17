Madonna n’a jamais su revenir autrement qu’en faisant beaucoup de bruit, un peu de scandale et, surtout, beaucoup de style, comme si la pop, chez elle, devait toujours ressembler à une cérémonie païenne où les corps, les beats et les egos se donnent rendez-vous pour vérifier qui brillera le plus fort. En 2026, la reine incontestable de la pop semble décidée à rappeler à tout le monde qu’elle n’a pas seulement traversé les décennies : elle les a repliées, domptées, puis remises en circulation avec un aplomb que peu d’artistes de son rang peuvent encore se permettre.

Son nouvel album, Confessions II, doit sortir le 3 juillet, et Madonna a choisi pour patienter une forme intermédiaire entre le clip et le court-métrage, un mini-film de près de 14 minutes sorti le 8 juin, dans lequel le chaos ambiant devient presque une matière esthétique. On y retrouve ce qui fait la signature la plus immédiate de la chanteuse : une pulsation disco, une électro-pop tendue, une énergie chorégraphique toujours prête à prendre la main du spectateur pour l’entraîner ailleurs, plus vite, plus fort, comme si la piste de danse restait le seul lieu où la vérité acceptait encore de se déguiser.

Madonna prépare son album Confessions II avec un clip événement

Ce nouveau projet a tout de la mise en bouche calculée mais généreuse, de celles qui ne se contentent pas de teaser un disque : elles en dessinent déjà la température, la texture, le désir. Avec Confessions II, Madonna prolonge l’héritage de ses grandes heures tout en lui injectant cette nervosité contemporaine qui l’empêche de devenir un musée de sa propre légende. La vidéo, réalisée par David Toro et Solomon Chase, réunis sous le nom de TORSO, annonce très clairement la couleur : un univers brillant, sensuel, un peu trash, parfois franchement absurde, où des lasers jaillissent de parties intimes comme si le ridicule et la provocation avaient signé un pacte de non-agression.

Il faut dire que le duo de réalisateurs n’est pas venu les mains vides. Habitués aux clips pour Charli XCX et aux campagnes pour Mugler ou Courrèges, ils savent manier les surfaces lisses, les éclairages agressifs et les pulsations visuelles qui transforment un simple morceau en petit monde autonome. Ici, tout semble travaillé pour donner au retour de Madonna un parfum de fête inquiétante, de glamour sous tension, de club futuriste où l’on danserait avec la sensation que le lendemain n’existe plus. La sensualité n’y est jamais simplement décorative ; elle est presque mécanique, volontaire, insolente, comme si l’artiste rappelait qu’à son âge, elle n’a plus rien à prouver mais tout à dominer.

Sabrina Carpenter, Kate Moss et Cumberbatch dans l’univers de Madonna

Le plus délicieux, dans cette extravagance visuelle, reste évidemment la liste d’invités, qui ressemble à une table VIP organisée par une divinité légèrement ironique. Sabrina Carpenter, déjà présente sur l’album via le titre Bring Your Love, y apparaît naturellement, comme un pont entre générations pop qui n’ont pas tout à fait les mêmes codes mais partagent le même sens du clin d’œil. Autour d’elle gravitent Kate Moss, qui apporte ce qu’il faut de nonchalance glacée, Odessa A’Zion, Arca, proche des réalisateurs, la DJ Honey Dijon, l’acteur Benedict Cumberbatch, Shygirl et, comme un contrechamp intime au milieu du luxe et de la démesure, Lourdes Leon, la fille de Madonna.

Cette pléthore de stars n’est pas là pour faire joli, même si elle y parvient avec une efficacité presque indécente. Elle dit quelque chose du pouvoir d’attraction intact de Madonna, de sa capacité à réunir autour d’elle des figures issues de la pop, de la mode, de l’art et du cinéma sans que l’ensemble paraisse forcé. Madonna demeure ce point de gravité rare autour duquel le spectacle contemporain continue de s’organiser, comme si sa simple présence obligeait tout le monde à monter légèrement d’un cran. Dans ce clip, elle ne se contente pas d’être entourée de célébrités ; elle orchestre leur apparition, leur circulation, leur mise en scène, dans une forme de ballet mondain où chacun semble à la fois invité et instrument.

Au fond, ce mini-film dit assez bien ce qu’est Madonna en 2026 : une artiste qui refuse de revenir en douceur, qui préfère surgir dans le bruit, la lumière, les corps, les références et les excès bien calibrés. Elle ne livre pas seulement un teaser pour un album à venir ; elle rappelle que la pop, lorsqu’elle est vraiment grande, doit savoir être à la fois musique, spectacle, mode d’emploi du désir et petit théâtre de la domination. Et dans ce registre-là, il faut bien reconnaître qu’elle n’a toujours personne pour lui disputer sérieusement la couronne.