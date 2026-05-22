Du code aux bonnes manières : la rééducation mondaine des géants de la Tech

Il fut un temps, pas si lointain, où l’élite de la Silicon Valley se mesurait à l’arrogance de son inconfort. Pour régner sur le monde, il suffisait d’arborer un sweat à capuche gris délavé, de se nourrir de substituts de repas en poudre et de faire preuve d’une asocialité érigée en marque de génie. Le message était clair : « Je code donc je suis, et votre décorum m’ennuie. »

Mais le vent a tourné. L’intelligence artificielle est passée par là, apprenant à coder plus vite que son ombre et démonétisant, au passage, le fétichisme de la ligne de code. Privés de leur piédestal purement technique, les cerveaux de la tech ont dû se rendre à l’évidence : lorsque la machine gère la structure, l’humain doit apprendre à gérer la surface.

C’est ainsi que la tech a migré de la Baie de San Francisco vers les parquets cirés de Manhattan, trouvant son nouveau sanctuaire au Maxwell Social, un club privé ultra-sélect de Tribeca.

La revanche des « Soft Skills » sous perfusion de champagne

Inspiré par Elsa Maxwell, l’extravagante prêtresse des nuits mondaines du XXe siècle, le Maxwell Social prend le contre-pied exact de l’austérité numérique. Ici, pas de néons blafards ni de poufs de coworking. On évolue entre les fresques murales faites à la main, les lustres inspirés d’Adolf Loos et les canapés en velours capitonnés.

Récemment, la société de capital-risque Slow Ventures y organisait un événement pour les fondateurs de startups. Le programme ? Un précis de rééducation culturelle pour geeks en rupture de ban :

Dégustation de parfums rares,

Réseautage au caviar et au champagne,

Ateliers pour réapprendre l’étiquette, le charisme et — ironie suprême — l’empathie.

On assiste au grand retour de la « gentlemanerie » ou de la « socialite » d’affaires. L’objectif avoué est d’insuffler du « charme » et de la « dignité » à des leaders qui passaient autrefois leurs nuits à optimiser des bases de données. Comme le soulignent les analystes de la Valley, à l’ère de l’IA, le savoir-être est devenu la nouvelle barrière à l’entrée. Le raffinement est le dernier rempart de la différenciation humaine.

Le théâtre de l’authenticité sur mesure

Le sel de l’histoire réside dans le concept même du Maxwell Social. Contrairement aux clubs traditionnels où l’on se fait servir, le Maxwell se vante d’être un espace où les membres cuisinent eux-mêmes dans des cuisines professionnelles en marbre et se servent leurs propres verres derrière des comptoirs d’apparat.

C’est le chef-d’œuvre absolu du cynisme de notre époque : après avoir passé quinze ans à uberiser la société pour ne plus jamais avoir à lever le petit doigt, les multimillionnaires de la tech paient désormais des milliers de dollars de cotisation pour avoir le privilège… de faire la vaisselle eux-mêmes, mais sous un lustre en cristal. On achète à prix d’or une illusion de communauté et de domesticité « authentique », loin des algorithmes qu’ils ont eux-mêmes créés.

Le vernis et le code

Cette mutation esthétique de la tech pose une question plus profonde. Ce soudain appétit pour les bonnes manières, les dîners fins et la lecture de l’atmosphère est-il une réelle quête d’humanisme face à la machine, ou simplement le nouveau costume d’une élite qui cherche à préserver ses privilèges ?

Après avoir colonisé nos esprits avec des applications de productivité froide, les géants de la tech tentent de coloniser le bon goût. Le sweat à capuche est mort, vive le costume sur mesure. Reste à savoir si l’élégance s’assimile aussi vite qu’un nouveau langage de programmation, ou si, derrière le parfum rare et le caviar, on sentira toujours l’odeur du serveur informatique qui surchauffe.