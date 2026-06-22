Giulia Sarkozy éliminée au Longines Paris Eiffel Jumping 

Il y a des déceptions qui, dans une carrière, ressemblent davantage à des parenthèses qu’à des verdicts, et c’est sans doute ainsi qu’il faut lire l’épisode vécu par Giulia Sarkozy au Longines Paris Eiffel Jumping, ce concours d’équitation qui aime conjuguer le prestige au pied de la tour Eiffel avec la rudesse très concrète des barres qui tombent et des parcours qui ne pardonnent rien. À 14 ans, la fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni s’y est présentée avec sa ponette Valentine du Delta, sous le regard de ses parents venus l’encourager, dans une ambiance où le chic parisien, la canicule et la tension sportive formaient un trio plutôt peu compatible avec le relâchement.

Du 19 au 21 juin 2026, le Champ-de-Mars a ainsi accueilli des cavaliers du monde entier, engagés sur des parcours allant jusqu’à 1m60, tandis que les plus jeunes pouvaient eux aussi goûter à l’exercice dans la Kids Cup Decathlon, disputée samedi 20 juin à 70 cm. Dans ce décor presque irréel, entre pelouse brûlante et monument national, Giulia Sarkozy a fait ce que font les vrais compétiteurs quand le résultat ne suit pas : elle a regardé la situation sans grand drame, avec ce mélange de retenue et de franchise qui évite à la défaite de devenir un petit théâtre.

Longines Paris Eiffel Jumping : une première lecture du parcours sans faute

Sur son compte Instagram, suivi par 123 000 abonnés, la jeune cavalière a donné à voir les coulisses de sa journée avec une précision presque documentaire : les préparatifs de la veille, la reconnaissance du parcours, le sellage de Valentine du Delta, puis l’entrée en piste. Les images montrent un départ propre, plusieurs obstacles franchis sans faute apparente, et cette impression très trompeuse que tout se déroule selon le plan, jusqu’au moment où la réalité sportive, toujours un peu plus sèche que les vidéos, impose son correctif.

Le concours, il faut le rappeler, n’a rien d’un simple décor d’influence : il s’agit d’une épreuve exigeante, où la vitesse, la trajectoire, la concentration et la complicité entre la cavalière et sa monture se jouent à quelques centimètres près. Dans un tel contexte, l’élimination peut venir d’une chute, d’une erreur de parcours ou de trois refus de la ponette, autant de situations qui rappellent que l’équitation demeure un sport de précision et d’instinct, bien loin des images trop lisses que les réseaux peuvent parfois fabriquer.

Giulia Sarkozy face à l’échec : lucidité, recul et attachement au cheval

Le plus intéressant, dans la réaction de Giulia Sarkozy, n’est peut-être pas l’élimination elle-même, mais la manière dont elle la raconte. « Malheureusement ça ne s’est pas passé comme prévu », reconnaît-elle sans chercher à maquiller les choses, avant d’ajouter : « Il y a des hauts comme des bas. » Cette simplicité tranche avec la tendance générale à transformer chaque contretemps en performance de communication. Ici, pas d’esbroufe, pas de faux triomphe : juste une adolescente qui comprend qu’un parcours raté n’a rien à voir avec la valeur d’une passion.

Elle le dit d’ailleurs très clairement : « ce n’est pas un tour qui va déterminer l’amour que je porte pour mon poney, ou mon niveau ». La phrase a quelque chose de très juste, presque de rare, dans un univers où la moindre note, le moindre score, la moindre sortie de piste est souvent gonflé jusqu’à devenir une identité entière. Giulia Sarkozy, elle, préfère remettre l’épisode à sa place : un accident de parcours, un désagrément sportif, mais certainement pas une définition d’elle-même.

Et puis il y a cette conclusion, discrète mais déterminée : l’an dernier, elle avait réalisé un sans-faute rapide, et elle entend bien rester dans cette « bonne lignée », selon ses mots, avec « que du positif ». En somme, l’élimination n’a pas effacé l’élan, ni la relation avec Valentine du Delta, ni l’envie de revenir. C’est souvent cela, la vraie maturité sportive : accepter qu’un résultat ne raconte qu’un instant, pas une trajectoire entière. Au pied de la tour Eiffel, sous la chaleur et les regards, Giulia Sarkozy a peut-être perdu un tour, mais pas l’essentiel : la continuité d’un lien avec son cheval et la volonté de transformer l’incident en simple étape.

Au fond, le Longines Paris Eiffel Jumping aura offert à la jeune cavalière un petit morceau de réalité, donc de vérité : dans un sport aussi exigeant, l’élégance n’interdit ni les erreurs ni les apprentissages, et les plus beaux progrès sont souvent ceux qu’on construit après une défaite bien assumée.