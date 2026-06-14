Il faut parfois beaucoup de dorure pour flatter un ego qui ne se contente jamais d’un simple tapis rouge, et Emmanuel Macron semble l’avoir compris mieux que personne : pour recevoir Donald Trump, le président français a choisi de sortir le grand jeu, c’est-à-dire Versailles, ses salons, ses ors, ses reflets de cour, et cette vieille galerie des Glaces qui n’en finit pas de faire croire au monde qu’un dîner peut encore ressembler à un chapitre d’histoire. Après avoir hésité, Donald Trump a finalement accepté l’invitation pour ce mercredi 17 juin 2026, et la scène s’annonce comme une démonstration de puissance autant qu’un exercice de flatterie diplomatique, avec, dans un coin du cadre, l’ombre toujours très présente du protocole et de l’ego.

Cette séquence s’inscrit dans une semaine de retrouvailles franco-américaines qui commence dès le lundi 15 juin à Évian, lors d’une réunion bilatérale en marge du G7, avant de se poursuivre au château de Versailles, là où l’Élysée veut célébrer le 250e anniversaire de l’indépendance américaine dans un lieu chargé d’histoire, « haut lieu de l’amitié franco-américaine » selon la formule officielle. Il faut dire que pour Emmanuel Macron, l’opération a tout du numéro d’équilibriste : honorer un partenaire compliqué sans lui donner l’impression d’être simplement invité à un dîner, lui offrir du prestige sans lui laisser croire qu’il le réclame, et transformer une relation politique parfois orageuse en tableau de maître.

Versailles prépare un dîner d’État pour Donald Trump

Le programme envisagé a tout d’un petit opéra versaillais : Grandes Eaux nocturnes, feux d’artifice, visite de la galerie des Glaces, le tout dans une ambiance que le JDD présente déjà comme grandiose, même si l’Élysée précise que rien n’est encore totalement arrêté. Autrement dit, le décor est prêt à faire croire que l’on assiste à un moment de grâce, mais le menu diplomatique reste encore en cuisine. Ce flottement n’a rien d’anodin, car dans ce genre de réception, la mise en scène compte presque autant que le contenu, et Versailles demeure l’endroit rêvé pour faire passer une conversation bilatérale pour une cérémonie d’adhésion au sublime.

Donald Trump, lui, n’a pourtant pas bondi sur l’invitation avec l’enthousiasme d’un homme tombé sur un bon mot de menu. Il a hésité longtemps avant d’accepter, et l’on imagine sans peine les calculs, les arbitrages, les petites réticences d’un président qui aime les symboles à condition qu’ils le servent franchement. La proposition de Macron avait été envoyée dès avril, mais il aura fallu attendre la confirmation d’un haut responsable américain pour qu’elle devienne réalité. Entre-temps, la France avait déjà montré qu’elle savait se plier au tempo trumpien, en décalant le début du G7 afin de ne pas tomber sur un match de MMA organisé aux États-Unis pour l’anniversaire du président américain. Le message était limpide : si Trump veut être au centre de la scène, Paris peut très bien déplacer les meubles.

Macron et Trump : une diplomatie du faste et des egos

Il y a quelque chose de très français, et même de très macronien, dans cette manière de traiter la diplomatie comme un art de la mise en scène raffinée. À défaut de pouvoir adoucir durablement les divergences, on les enveloppe d’un cadre somptueux, on les fait passer sous les lustres, on les fait dîner sous les dorures, et l’on espère que les angles vifs s’arrondiront d’eux-mêmes au contact des miroirs. Donald Trump, qui apprécie le grandiose mieux que la nuance, sera mis, selon l’éditorialiste Elsa Vidal, dans un « contexte favorable » avec tout ce qui plaît au 47e président américain : majesté, pompe, décor, impression de toute-puissance. En somme, Versailles parle son langage.

Le choix du lieu n’a rien d’innocent. En invitant Trump à Versailles, Macron ne se contente pas d’organiser un dîner : il lui tend un miroir, au sens presque littéral du terme, dans un palais où tout renvoie à la grandeur, à la représentation et à cette vieille obsession du pouvoir de se contempler lui-même. Le président français, lui, cherche à poursuivre le travail engagé au G7, à maintenir le dialogue, à montrer que la France reste capable d’accueillir, d’orienter, de cadrer. C’est une diplomatie d’apparat, certes, mais aussi une diplomatie de précision, où chaque détail compte : la date, le lieu, les lumières, la séquence, et même l’incertitude entretenue autour du programme final.

Presque dix ans après le dîner à la tour Eiffel de 2017, Donald Trump grimpe donc encore d’un cran dans l’échelle du prestige français. Cette fois, ce n’est plus seulement Paris qui lui déroule ses symboles, c’est Versailles tout entier qui s’incline, ou du moins fait semblant avec assez d’élégance pour que le geste compte. Reste à savoir si, derrière les feux d’artifice et les glaces étincelantes, il y aura plus qu’un échange de sourires et de postures. Mais au fond, dans ce genre de soirée, la vraie victoire appartient souvent à celui qui réussit à faire croire que le décor lui va naturellement — et, sur ce point, Donald Trump n’a jamais eu besoin qu’on le pousse bien longtemps.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)