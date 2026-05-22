Immobilier : la pierre est-elle devenue le pire des placements ?

L’ancien testament du patrimoine

C’est une vérité reçue avec le lait maternel, du moins en France : face aux tempêtes de l’existence, aux soubresauts de la Bourse et à l’humeur changeante des gouvernements, il existerait un havre absolu. La Pierre. Écrite avec une majuscule révérencieuse, s’il vous plaît. On l’imagine massive, rassurante, éternelle. Un dogme qui veut que posséder quatre murs et un toit soit le b.a.-ba de l’intelligence financière.

Mais en matière d’investissement, les vérités d’hier font parfois les faillites de demain. Alors que le paysage économique se recompose, la question mérite d’être posée sans dévotion : l’immobilier est-il toujours le placement miracle, ou serions-nous collectivement victimes d’un syndrome de Stockholm face au béton ?

Le mirage de la valeur refuge

L’argument massue des thuriféraires de l’immobilier tient en un mot : la tangibilité. Une action en Bourse peut s’évaporer ; un appartement, lui, reste là. Soit. Mais la tangibilité ne nourrit pas son homme.

Le piège de l’illiquidité : Essayez donc de vendre trois mètres carrés de votre salon en fin de mois pour payer vos impôts. L’immobilier est un paquebot : lourd à manoeuvrer, interminable à revendre (quand le marché veut bien acheter).

La fiction du « ça monte toujours » : Un rapide coup d’œil dans le rétroviseur montre que les arbres ne montent pas jusqu’au ciel. Certes, le long terme lisse les courbes, mais la plus-value brute est un leurre qui oublie souvent de soustraire l’inflation, les frais de notaire (qui n’ont de notarial que le nom, l’État se servant au passage), et les intérêts d’emprunt.

L’État, ce copropriétaire Indélicat

Investir dans la pierre, c’est aussi accepter d’inviter le fisc à sa table, et pas pour le dessert. L’immobilier est la cible fiscale préférée des gouvernements de tous bords. Pourquoi ? Parce qu’un immeuble ne peut pas s’enfuir au Luxembourg ou à Singapour. Il est là, captif, offert à la créativité législative.

Le fardeau réglementaire en trois actes :

La taxe foncière : Une variable d’ajustement locale qui grimpe plus vite que le lierre sur une façade abandonnée. Le couperet du DPE (Diagnostic de Performance Énergétique) : Transformé en juge de paix, le DPE a muté les propriétaires de passoires thermiques en philanthropes forcés du BTP. Rénover ou interdire de louer, tel est le nouveau diktat vert. L’encadrement des loyers : Une mesure pleine de bonnes intentions qui s’assure surtout que le rendement de l’investisseur reste sagement anémié pendant que ses charges, elles, galopent en liberté.

Quand l’État vous dicte le prix auquel vous pouvez louer, tout en vous imposant les travaux à réaliser, êtes-vous encore vraiment propriétaire, ou simplement le gérant bénévole d’un parc social privé ?

Le rendement net-net : retour sur Terre

Retirons les lunettes roses. Quand un agent immobilier vous fait miroiter un rendement brut de 6 %, la réalité est souvent plus proche d’un régime minceur drastique.

En enlevant les charges non récupérables, la vacance locative, les travaux d’entretien et la mise aux normes, votre performance descend rapidement autour des 3,5 %. Et c’est avant le passage de la faucheuse fiscale (impôts sur les revenus fonciers et prélèvements sociaux) qui laisse un rendement net-net oscillant péniblement entre 1,5 % et 2,5 %.

À ce niveau de performance, et compte tenu des cheveux blancs offerts par la gestion des dégâts des eaux ou des locataires indélicats, on est en droit de se demander si le livret d’épargne de grand-mère n’a pas des vertus insoupçonnées.

Alors, faut-il brûler ce que l’on a adoré ?

Ce serait excessif. La pierre conserve un avantage unique, presque magique, qu’aucun autre placement ne possède : le levier du crédit. Les banques refusent de vous prêter un million d’euros pour spéculer sur le Bitcoin ou acheter des actions de la tech ; elles vous les prêteront pour de la pierre. C’est le seul moyen de s’enrichir avec l’argent des autres.

L’immobilier n’est donc pas mort, mais il a changé de statut. Il n’est plus le placement paresseux du bon père de famille qui achète n’importe quoi, n’importe où, en attendant que le temps fasse son œuvre.

Aujourd’hui, pour que la pierre soit une bonne idée, il faut la traiter pour ce qu’elle est devenue : un second métier. Un métier qui demande de la stratégie, de la négociation agressive à l’achat, une maîtrise des subtilités fiscales (comme le meublé ou les structures de type SCI) et une bonne dose de résilience psychologique.

Pour les autres, ceux qui cherchent la tranquillité d’esprit et la performance sans se salir les mains, le marché financier offre des alternatives bien moins lourdes. Après tout, l’or noir du XXIe siècle n’est peut-être plus le ciment, mais la diversification.