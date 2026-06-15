MORNING STROLL

Et si partir marcher le matin n’était plus seulement l’occasion de faire du sport, de se défouler, et de rentrer tout(e) en sueur, mais aussi de se faire belle ou beau, sexy, d’attirer les regards, ou juste simplement pour soi, face à la nature. Peu importe si l’on revient en nage, les vêtements même de mode ne doivent pas se cantonner aux tapis rouges ou aux grandes occasions, sinon ils passeraient la plus grande partie de leur vie au placard.

Partons pour une déambulation chic et sexy le long des routes de St Barth sous l’oeil de la photographe Camellia Menard.

Poncho : EMANUEL UNGARO

Bob : EMANUEL UNGARO

Bodysuit et harnais : HONEY BIRDETTE

Chaussures : BOTTEGA VENETA at Carla StBarth

Chemise : KARL LAGERFELD

Maillot de bain : ERES

Chaussures : GIAMBATTISTA VALLI

Robe : ETIENNE JEANSON

Bodysuit : ROUJE

Chaussures : INGILIZ

Chaise : SERAPHYN Design

Chapeau : BORSALINO at Carla StBarth

Lunettes de soleil : LINDA FARROW

Jupe : OFFSET by Gabry Charbachy



Fraise : ETIENNE JEANSON

Bikini : MAISON CLOSE

Pantalon : POSSERY

Montre : LACOSTE

Chemise : MAISON RABIH KAYROUZ

Lunettes de soleil : LINDA FARROW

T-shirt : BENSIMON

Bikini : MAISON CLOSE

Montre : TELLUS

Cuissardes : IRO

Monokini : MAISON CLOSE

Lunettes de soleil : JACQUEMUS x LINDA FARROW

Chaussures : RENÉ CAOVILLA at Carla StBarth

Chaise : SERAPHYN Design

Maillot de bain : ERES

Sac : BOTTEGA VENETA at Carla StBarth

Montre : LACOSTE

Maillot de bain : MAISON CLOSE

Corset : ZIMMERMANN

Chaussures : MANOLO BLAHNIK

Brassière et jupe : ERES

Chaussures : MANOLO BLAHNIK

Avion : Tecnam pour Air Inter Îles

Photographe / Photographer : Camellia Menard @camelliamenard

Directeur artistique & styliste / Creative director & stylist :

Etienne Jeanson @jnsn_fashion (@etiennejeanson)

Model : Kayla Karlowsky @kaylakrlowsky at NewYork Models

Hairdresser & Make Up Artist : Vanessa Chala Cardona @vanezza35