MORNING STROLL

Et si partir marcher le matin n’était plus seulement l’occasion de faire du sport, de se défouler, et de rentrer tout(e) en sueur, mais aussi de se faire belle ou beau, sexy, d’attirer les regards, ou juste simplement pour soi, face à la nature. Peu importe si l’on revient en nage, les vêtements même de mode ne doivent pas se cantonner aux tapis rouges ou aux grandes occasions, sinon ils passeraient la plus grande partie de leur vie au placard.

Partons pour une déambulation chic et sexy le long des routes de St Barth sous l’oeil de la photographe Camellia Menard.

Poncho : EMANUEL UNGARO

Bob : EMANUEL UNGARO
Bodysuit et harnais : HONEY BIRDETTE
Chaussures : BOTTEGA VENETA at Carla StBarth

Chemise : KARL LAGERFELD
Maillot de bain : ERES
Chaussures : GIAMBATTISTA VALLI

Robe : ETIENNE JEANSON

Bodysuit : ROUJE
Chaussures : INGILIZ
Chaise : SERAPHYN Design

Chapeau : BORSALINO at Carla StBarth
Lunettes de soleil : LINDA FARROW
Jupe : OFFSET by Gabry Charbachy


Fraise : ETIENNE JEANSON
Bikini : MAISON CLOSE
Pantalon : POSSERY
Montre : LACOSTE
Chemise : MAISON RABIH KAYROUZ
Lunettes de soleil : LINDA FARROW

T-shirt : BENSIMON
Bikini : MAISON CLOSE
Montre : TELLUS
Cuissardes : IRO

Monokini : MAISON CLOSE
Lunettes de soleil : JACQUEMUS x LINDA FARROW
Chaussures : RENÉ CAOVILLA at Carla StBarth
Chaise : SERAPHYN Design

Maillot de bain : ERES
Sac : BOTTEGA VENETA at Carla StBarth
Montre : LACOSTE

Maillot de bain : MAISON CLOSE
Corset : ZIMMERMANN
Chaussures : MANOLO BLAHNIK

Brassière et jupe : ERES
Chaussures : MANOLO BLAHNIK

Avion : Tecnam pour Air Inter Îles

Photographe / Photographer : Camellia Menard @camelliamenard

Directeur artistique & styliste / Creative director & stylist :

Etienne Jeanson @jnsn_fashion (@etiennejeanson)

Model : Kayla Karlowsky @kaylakrlowsky at NewYork Models

Hairdresser & Make Up Artist : Vanessa Chala Cardona @vanezza35

Partager cet article

Facebook
Twitter
Pinterest

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

À lire aussi