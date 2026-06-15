MORNING STROLL

Et si partir marcher le matin n’était plus seulement l’occasion de faire du sport, de se défouler, et de rentrer tout(e) en sueur, mais aussi de se faire belle ou beau, sexy, d’attirer les regards, ou juste simplement pour soi, face à la nature. Peu importe si l’on revient en nage, les vêtements même de mode ne doivent pas se cantonner aux tapis rouges ou aux grandes occasions, sinon ils passeraient la plus grande partie de leur vie au placard.
Partons pour une déambulation chic et sexy le long des routes de St Barth sous l’oeil de la photographe Camellia Menard.
Bob : EMANUEL UNGARO
Bodysuit et harnais : HONEY BIRDETTE
Chaussures : BOTTEGA VENETA at Carla StBarth
Chemise : KARL LAGERFELD
Maillot de bain : ERES
Chaussures : GIAMBATTISTA VALLI
Bodysuit : ROUJE
Chaussures : INGILIZ
Chaise : SERAPHYN Design
Monokini : MAISON CLOSE
Lunettes de soleil : JACQUEMUS x LINDA FARROW
Chaussures : RENÉ CAOVILLA at Carla StBarth
Chaise : SERAPHYN Design
Maillot de bain : MAISON CLOSE
Corset : ZIMMERMANN
Chaussures : MANOLO BLAHNIK
Avion : Tecnam pour Air Inter Îles
Photographe / Photographer : Camellia Menard @camelliamenard
Directeur artistique & styliste / Creative director & stylist :
Etienne Jeanson @jnsn_fashion (@etiennejeanson)
Model : Kayla Karlowsky @kaylakrlowsky at NewYork Models
Hairdresser & Make Up Artist : Vanessa Chala Cardona @vanezza35