Fashion week : Madonna plus sexy et provocatrice que jamais 

Madonna n’a jamais eu le goût de la discrétion, et elle aurait sans doute trouvé cette vertu un peu fade, comme un tailleur trop sage ou une morale de fin de journée. Le 23 juin 2026, au défilé homme Printemps-Été 2027 de Saint Laurent à Paris, elle est apparue au premier rang avec cette insolence souveraine qui lui sert depuis quarante ans de parfum, de cuirasse et de signature. Entourée de Charlotte Gainsbourg en robe pourpre et de Kate Moss en denim impeccablement désinvolte, la reine de la pop a pourtant réussi l’exploit de ne laisser place à personne d’autre qu’à elle-même, ce qui, à son âge comme au nôtre, relève encore d’un art très sûr du vacarme élégant.

Sa tenue, déjà, avait tout d’un petit manifeste : une mini-robe en dentelle rouge cerise à manches longues, des collants résille noirs, des slingbacks rose chewing-gum à bout rond noir, des lunettes de soleil aussi grandes que son culte de l’apparition, sans oublier la bague diamant deux doigts en or blanc signée Messika, pour rappeler que le mot “discrète” ne s’applique à elle qu’en théorie, et encore, dans un langage de martien. La mise en beauté suivait la même logique, avec de souples boucles blondes, une raie au milieu et des lèvres nude, comme si Madonna avait décidé que la sophistication devait toujours avoir un léger air de défi.

Madonna au défilé Saint Laurent : look glamour et attitude frondeuse

Le vrai spectacle, pourtant, n’était pas seulement sur elle, mais dans ce qu’elle s’est autorisée à faire pendant le show, à savoir ce que beaucoup ont aussitôt jugé inconvenant, d’autres irrésistiblement “brat”, et la plupart tout simplement très Madonna. Assise au front row à côté de Charli XCX, robe rouge style nuisette et sourire de complice en bandoulière, elle a été aperçue en train de fumer une cigarette en plein défilé, à l’intérieur, devant tout le monde, comme si la notion même d’infraction n’avait été inventée que pour divertir les plus sages.

Madonna, Charli xcx & Connor Storrie at Paris Fashion Week. pic.twitter.com/fksnQQQeri — Pop Crave (@PopCrave) June 23, 2026

L’image a évidemment fait bondir les internautes, toujours prompts à s’indigner dès qu’une star se comporte comme si le cadre n’était qu’une suggestion. “Elles ne pouvaient pas fumer un peu plus tard ?”, “Fumer en public en intérieur devrait être banni à jamais”, “Comment peuvent-elles faire ça lors d’un événement public ?” : la morale numérique s’est mise en branle avec la ferveur d’un club de bonne conduite qui aurait trouvé là son scandale hebdomadaire. Mais il faut bien comprendre que chez Madonna, la transgression n’est pas un accident de parcours ; elle est le cœur du style. Elle a bâti sa légende sur une manière de transformer chaque provocation en langage, chaque tenue en prise de position, chaque geste en petite bombe à fragmentation médiatique.

À 67 ans, elle continue d’appliquer la même recette avec une constance presque insolente : défier l’âgisme, refuser l’effacement, et rappeler que l’audace n’a pas de date d’expiration. En cela, son apparition parisienne s’inscrit dans une continuité assez limpide. Le 4 juin, à New York, elle enflammait déjà la scène dans une tenue ultra-courte signée Dolce & Gabbana, corset rose, soutien-gorge bleu apparent et cuissardes argentées, comme pour signifier que la pudeur est une option dont elle ne voit pas bien l’intérêt. Deux mois plus tôt, à Coachella, elle apparaissait déjà en lingerie rose pâle lors de sa venue aux côtés de Sabrina Carpenter, confirmant que l’obsession du dessous-dessus n’était pas un caprice de saison mais une véritable grammaire personnelle.

Madonna et la provocation : une vieille histoire toujours très rentable

Il faut dire que cette manière de faire du scandale un art majeur n’a rien de neuf. Dans l’imaginaire collectif, Madonna reste liée à ce grand moment de bascule qu’a été le Blond Ambition Tour en 1990, lorsque son corset à seins coniques signé Jean-Paul Gaultier a choqué une partie du monde avant de devenir, comme souvent chez elle, un symbole d’émancipation féminine. Elle a compris très tôt qu’il ne suffisait pas de choquer : il fallait aussi donner au choc une forme, une beauté, une allure. C’est sans doute là sa grande supériorité sur les provocateurs de comptoir : elle ne se contente pas de scandaliser, elle met en scène le scandale avec une telle précision qu’il finit presque par ressembler à un langage artistique.

C’est précisément pour cela que la scène parisienne du 23 juin a si bien fonctionné. Madonna ne faisait pas qu’occuper un siège au premier rang ; elle redisait ce qu’elle n’a jamais cessé de dire, à savoir qu’elle appartient à la catégorie rarissime des artistes qui ne demandent pas la permission. Elle peut porter la robe la plus théâtrale, fumer la cigarette la plus mal placée, lever un sourcil au moment le plus inopportun, et tout cela reste parfaitement cohérent parce que sa cohérence à elle tient justement dans le refus des bonnes manières quand elles commencent à ressembler à de l’ennui.

Au fond, ce que Madonna rappelle encore à Paris, à la Fashion Week, à Saint Laurent et à tous les censeurs de passage, c’est qu’il existe des stars pour lesquelles l’élégance ne consiste pas à être sage, mais à être indomptable avec panache. La cigarette devient un geste, la mini-robe un manifeste, le regard caché derrière d’immenses lunettes un petit acte de domination douce, et l’ensemble compose un portrait de femme qui continue, à 67 ans, d’agacer autant qu’elle fascine. En d’autres termes : Madonna ne suit pas les tendances, elle les contredit, les épuise, puis les oblige à la regarder passer.