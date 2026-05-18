Sur quelle chaîne de télévision regarder Roland-Garros ?

L’anti-chambre de la gloire et de la sueur

Le tennis de très haut niveau a ceci de fascinant qu’il aime feindre l’aristocratie tout en se nourrissant de prolétariat. Avant que les VIP ne viennent siroter leur champagne sur le court Philippe-Chatrier en ajustant leur panama, il faut bien que quelqu’un nettoie la terre battue avec ses tripes. Bienvenue dans l’Opening Week, charmant euphémisme marketing pour désigner les qualifications de Roland-Garros 2026. Pendant une semaine, du lundi 18 au vendredi 22 mai, 128 hommes et 128 femmes vont s’écharper pour arracher l’un des rares sésames menant au tableau principal. Trois matchs consécutifs à gagner, aucune marge d’erreur, et un public de connaisseurs pour observer ce théâtre de la cruauté sportive.

Pendant que les sans-grade s’esclaffent sur les courts annexes, la chronique mondaine ne bruisse que d’un nom : Jannik Sinner. L’Italien, actuel tsar du circuit ATP, débarque à Paris avec l’étiquette d’archi-favori collée au front. Une position d’autant plus hégémonique que Carlos Alcaraz, double tenant du titre et seul homme capable de lui contester son trône avec une raquette en guise de sceptre, a déclaré forfait. Le constat est simple : si Sinner ne gagne pas cette édition 2026, ce ne sera pas une défaite, ce sera un accident industriel. Mais laissons le grand monde à ses certitudes et penchons-nous sur le contingent bleu-blanc-rouge condamné aux soutes. Les nostalgiques du tennis hexagonal pourront observer les trajectoires de Benjamin Bonzi, Kyrian Jacquet ou encore de l’inoxydable Pierre-Hugues Herbert. Pour eux, Roland-Garros ne commence pas le 24 mai ; il s’y joue leur survie comptable et financière.

Guide télévisuel pour bourgeois bohèmes et geeks du streaming

Parce qu’il faut bien savoir sur quel écran poser ses yeux entre deux réunions, le paysage audiovisuel français nous rejoue sa partition désormais classique, oscillant entre service public et capitalisme de plateforme. Pour suivre les joutes de cette semaine de pré-tournoi, point n’est besoin de sortir la carte bleue. France Télévisions conserve l’exclusivité de l’Opening Week. Les rencontres sont à suivre en direct sur la chaîne France 4 qui propose une couverture quotidienne, et pour les boulimiques de la balle jaune, sur la plateforme numérique france.tv qui diffuse l’intégralité des courts dès le début des matchs à la mi-journée.

À partir du dimanche 24 mai, les choses se compliquent légèrement pour le spectateur non initié aux subtilités des droits de diffusion. Le tableau principal bénéficiera en effet d’une double exposition. France Télévisions occupera les antennes de France 2, France 3 et France 4 pour l’intégralité des matchs de journée. En face, Amazon Prime Video s’empare à nouveau des fameuses Night Sessions, soit les onze meilleures affiches du tournoi programmées en soirée, ainsi que de deux quarts de finale exclusifs. Fort heureusement pour l’ergonomie de nos télécommandes, l’application Prime Video intègre directement le flux de France Télévisions cette année. Quant aux demi-finales et aux finales, elles feront l’objet d’une co-diffusion totale. Vous aurez ainsi le choix entre le lyrisme du service public et l’expertise feutrée des consultants de la plateforme payante. Établissez vos abonnements, la quinzaine s’annonce longue.