En pleine canicule, on se jette sur un verre d’eau avec l’ardeur d’un croyant devant son miracle, persuadé qu’il tient là la réponse la plus pure, la plus noble et la plus incontestable au règne des 35 degrés. Erreur charmante : une étude écossaise a eu l’audace de rappeler que l’eau, si respectable soit-elle, n’est pas la championne absolue de l’hydratation. Le vrai trouble-fête s’appelle le lait, ce liquide qui n’avait rien demandé et qui se retrouve, contre toute attente, promu au rang de boisson d’été la plus efficace.

Les chercheurs de l’Université de St Andrews ont comparé 13 boissons courantes et mesuré leur capacité à retenir l’eau dans l’organisme grâce à un indice d’hydratation. Résultat, le lait écrémé, le lait entier et les solutions de réhydratation orale font mieux que l’eau sur les heures qui suivent. Autrement dit, le grand classique de l’été n’est pas nécessairement le plus performant, ce qui est assez vexant pour les bouteilles d’eau minérale et les slogans qui les entourent.

Pourquoi le lait fait mieux que l’eau

Le lait hydrate mieux parce qu’il ne se contente pas d’être de l’eau déguisée en boisson sage. Il contient aussi des protéines, du lactose, un peu de graisses et des électrolytes comme le sodium et le potassium, lesquels ralentissent la vidange de l’estomac et la production d’urine. En langage moins académique : il reste plus longtemps dans le corps, comme ces invités qui ne se pressent pas de partir quand la soirée est déjà finie.

L’expérience écossaise n’a rien d’un caprice de laboratoire. Elle a porté sur 72 hommes de 18 à 35 ans qui ont bu 1 litre de 13 boissons en 30 minutes, puis dont les urines ont été mesurées pendant 4 heures. Le lait écrémé est arrivé en tête, suivi des solutions de réhydratation orale, du lait entier et du jus d’orange. L’eau plate, elle, s’est contentée d’un rang moyen, ce qui ne l’empêche pas de rester la boisson la plus consensuelle de la planète.

Pourquoi l’eau reste pourtant indispensable

Avant de déclarer le lait roi de l’été et de transformer les placards en laiterie, il faut revenir à une petite évidence : l’eau reste la base. Le corps humain en a besoin pour réguler sa température, transporter les nutriments et éliminer les déchets par les reins. En période de canicule, les recommandations officielles continuent de préconiser 1,5 à 2 litres par jour, par petites gorgées régulières, avec l’eau en premier recours et l’alcool en ennemi déclaré.

L’Autorité européenne de sécurité des aliments évalue les besoins quotidiens à environ 2 litres de boissons pour un homme adulte et 1,6 litre pour une femme. L’Assurance Maladie et Santé publique France rappellent aussi qu’il faut rester prudent avec les boissons très sucrées, particulièrement chez les personnes âgées, les nourrissons et les malades chroniques. Le lait peut donc être un allié, mais pas une nouvelle religion hydrique.

Les solutions de réhydratation orale, elles, sont conçues pour des situations précises : diarrhées, vomissements, début de déshydratation. Pas pour l’apéritif, ni pour faire chic dans un verre à pied. Les jus et sodas peuvent, sur le papier, hydrater mieux que l’eau sur le court terme, mais leur charge en sucre les rend vite moins intéressants dès qu’on sort du laboratoire. Quant au rosé piscine, il reste ce qu’il a toujours été : un divertissement estival qui hydrate surtout l’ego, pas l’organisme.

La vraie leçon, un peu moins glamour qu’une révélation choc sur le lait mais infiniment plus utile, est simple : en cas de forte chaleur, il faut boire de l’eau, régulièrement, sans attendre la soif, et l’on peut éventuellement compléter avec des boissons qui retiennent mieux l’hydratation. La science ne renverse pas l’été ; elle rappelle juste que nos réflexes les plus évidents ne sont pas toujours les plus malins.

En clair, l’eau n’est pas sacrée, mais elle reste irremplaçable. Le lait peut mieux hydrater sur quelques heures ; l’eau, elle, continue d’être la seule boisson vraiment fiable quand la température monte et que le corps réclame moins de folklore et plus d’efficacité.