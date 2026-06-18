Les Planches d’Oléron – Une guinguette ensoleillée sur le port de Saint-Trojan

Une vue magnifique le long du chenal pour partager un moment paisible et gourmand, voilà ce que propose le restaurant Les Planches Oléron. Les tables installées le long du port de Saint-Trojan offrent un panorama idyllique sur les cabanes colorées et le pertuis. La grande terrasse tout comme la salle accueillent en toute convivialité. Dans celle-ci, décorée avec goût, certains objets et éléments de mobilier sont en vente. Le lieu revendique un esprit guinguette-brocante.

Par Ulysse Flowen

Les transats invitent à s’installer pour boire un verre, un spot incontournable pour profiter du coucher de soleil. Comme le nom de l’établissement l’indique, des planches de charcuterie et des planches de la mer sont à partager, ainsi que les fameuses huîtres Marennes-Oléron.

Egalement au menu de délicieuses spécialités aux tonalités marines : plateaux de fruits de mer, moules Label Rouge, tourteaux, couteaux en persillade ou encore de nombreux poissons sourcés localement. L’établissement propose essentiellement des produits frais et de saison. Et les sourires de Stanislas au service secondé par Sophie la patronne.

Au menu, des prix tout doux, avec un pavé de merlu sauce vierge ou un fish&chips pour les enfants mais aussi des plats végétariens savoureux, comme le curry de légumes au lait de coco. Pour le dessert, ne manquez pas la Tarte Sophie, une recette maison de tourte aux pommes en croustade.

Jusqu’à fin septembre tous les jours de 11h à 23h30.

Les Planches Oléron

Guinguette de la mer et brocante

Rive droite du port,

7e cabane Quai Anthony Dubois

17370 Saint-Trojan-les-Bains

Tél. 06 80 11 64 70

Instagram : @lesplanchesoleron

TikTok : @les.planches.ol.ro