Le Piémont – Une regione bellissima

Au Nord de l’Italie il existe un territoire béni des Dieux : le Piémont. Duché de Savoie pendant des siècles, il devient une région de la République Italienne en 1946. Avec des villes connues mondialement comme Barolo pour son vignoble, Asti pour son Spumente, Alba pour sa truffe blanche et le groupe Ferrero pour sa pâte à tartiner « Nutella » et enfin Turin pour son industrie automobile avec Fiat qui démarre dès la fin du XIXème.

Par Lili Quint

Montgolfière survolant les collines et vignobles en automne dans la région des Langhe, à Cuneo

Entouré par des montagnes, des plaines et les eaux du Pô, il est riche de son agriculture et de son industrie, de son artisanat et de ses artistes. Le restaurant Locanda in Cannubi en est un de ses fleurons. Depuis 1467, la Tenuta Carretta offre une expérience unique pour les aficionados des vignobles de Nebbiolo, d’Arneis et de Barbera.

Un voyage dans les régions de Langhe et de Roero. Séjourner à « Locanda Camia » est un plaisir que la famiglia Camia est heureuse de faire partager à ses hôtes. Le chef Massimo Camia propose un menu gastronomique digne des plus grands : Cocotte of Quail – Mountain Potato gnocchi filled with taleggio D.O.P with Alba White Truffle – Slow Cooked Veal Brisket Herbs & Spices, sweet-and-sour pak choi – 15th Anniversary Cake « La Dolce Tonda Gentile » – Coffee and petite pâtisserie. Très Très Bon.

Alba et son marché de la truffe attire des gourmets depuis le Moyen Age. La Morra est un balcon sur les vignobles des Langhe. A parcourir à pied pour découvrir dans ses rues baignées de lumière des boutiques, des artisans et des artistes qui font la renommée de ces petits villages perchés en flanc de colline.

Turin est une ville d’une beauté époustouflante. Ses rues pavées, ses hôtels particuliers, ses bars et ses restaurants qui attirent les touristes et les habitués, les passages protégés qui abritent de jolies boutiques notamment des salons de thé qui proposent des gourmandises auxquelles on ne peut résister comme la Caffetteria Reale et le Caffé San Carlo. Pour un dîner typiquement piémontais, direction le restaurant « La Piola ». Quant aux musées, vous aurez le choix entre le musée égyptien, le musée national de l’automobile, le musée de l’art oriental, le musée d’art moderne et le musée de la Juventus. On marche pour découvrir cette ville au patrimoine riche et inspirant.

Vieille ville de Barolo au milieu des collines du Piémont, dans le nord de l’Italie

Pour y séjourner, l’hôtel Victoria est tout indiqué car bien placé et bénéficiant d’un service impeccable. Le bar, le spa et la piscine sont très prisés.

Hotel Victoria Torino

Via Nino Costa, 4, 10123 Torino TO, Italie

+39 011 561 1909

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