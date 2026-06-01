Courses, sunset et évasion : l’expérience JeuXdi fait son grand retour

Quand ParisLongchamp fait la fête

Et si l’afterwork de l’été ne se déroulait ni sur un rooftop ni dans un bar branché, mais au cœur d’un hippodrome ? Avec JeuXdi by ParisLongchamp, France Galop réinvente les soirées parisiennes en transformant l’hippodrome de ParisLongchamp en véritable destination lifestyle à ciel ouvert.

Jusqu’au 9 juillet 2026, chaque jeudi soir devient une invitation au voyage. À l’heure où le soleil décline sur les pistes, les visiteurs découvrent une expérience immersive mêlant courses hippiques, gastronomie, musique et ambiance festive. Un concept original qui brouille les frontières entre événement sportif, rendez-vous social et escapade urbaine.

Le principe est simple : neuf dates, neuf destinations inspirées des plus grands hippodromes du monde. De l’élégance britannique d’Ascot à l’effervescence de Tokyo, en passant par les atmosphères vibrantes de Rio de Janeiro, Doha ou encore Hong Kong, chaque soirée plonge les invités dans une nouvelle ambiance à travers des animations, une programmation musicale et des expériences culinaires dédiées.

Audrey Férin – JeuXdi

Loin de l’image traditionnelle des courses hippiques, JeuXdi séduit une nouvelle génération de visiteurs à la recherche d’expériences originales après le travail. On vient y retrouver ses amis, profiter de la douceur des soirées estivales, découvrir l’univers des courses ou simplement admirer le spectacle du coucher de soleil dans un cadre exceptionnel.

Au programme de cette édition 2026 : Ascot (Royaume-Uni), San Siro (Italie), ParisLongchamp (France), Doha (Qatar), Gávea (Brésil), Happy Valley (Hong Kong), San Isidro (Argentine), Churchill Downs (États-Unis) et enfin Tokyo (Japon) pour clôturer ce tour du monde inédit.

Avec des billets accessibles dès 9 euros avant 21 heures, JeuXdi by ParisLongchamp s’impose comme l’un des rendez-vous les plus séduisants de la saison, offrant aux Parisiens une parenthèse estivale où sport, fête et voyage se rencontrent au rythme de la Golden Hour.

Tous les jeudis à ParisLongchamp

Du 7 mai au 9 juillet 2026

https://billetterie.france-galop.com/evenement/jeuxdi-by-parislongchamp