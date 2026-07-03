Décès de Victor Willis : la voix de YMCA n’est plus 

Il y a des voix qui dépassent de très loin les corps qui les portent, des refrains qui survivent aux décennies mieux que la mémoire des journaux télévisés, et des “young man” hurlés sur une piste de danse qui font plus pour la cohésion sociale qu’un programme politique entier. Victor Willis, 74 ans, chanteur des Village People et voix originelle de Y.M.C.A., vient de s’éteindre des suites d’une maladie « brève mais foudroyante« , et avec lui disparaît ce timbre qui, depuis 1978, avait réussi le tour de force de transformer trois lettres et un point en langage universel, compréhensible par n’importe quel humain ayant un jour posé un pied sur un dancefloor.

Sa famille a confirmé sa mort, par la voix de son épouse, Karen Huff-Willis, parlant d’une « immense tristesse » et demandant simplement que l’on respecte leur intimité, ce qui est la moindre des choses pour un homme dont la voix a été, des décennies durant, tout sauf discrète. Le groupe Village People lui-même a salué la disparition de celui qui en fut le chanteur emblématique, celui qui, sous costume, chapeau ou uniforme, donnait à ce carnaval disco une colonne vertébrale vocale plus solide qu’il n’y paraissait.

Victor Willis, l’homme derrière le mythe Y.M.C.A.

Sortie en 1978, Y.M.C.A. n’était pas censée devenir le totem planétaire qu’elle est devenue, et pourtant : le titre s’est transformé en tube international à une vitesse qui ferait rougir bien des algorithmes actuels, puis en rituel chorégraphié de mariage, de boîtes de nuit, de soirées d’entreprise et de stades, où chacun se découvre, en général après un verre de trop, une souplesse insoupçonnée pour dessiner des lettres avec ses bras. Derrière cette fête permanente, il y avait la voix de Victor Willis, claire, assurée, légèrement théâtrale, qui donnait au morceau sa dimension de faux sermon joyeux.

La chanson fut rapidement adoptée comme hymne gay, beaucoup y voyant une allusion à la réputation des foyers de la Young Men’s Christian Association dans les années 1970, réputés pour être des lieux de rencontres et de drague masculine. Le paradoxe, c’est que Willis a toujours entretenu une relation compliquée avec cette interprétation : en 2024, il enjoignait les fans à « sortir leur esprit du caniveau », estimant que ces suppositions nuisaient à la chanson. Que l’on y voie un clin d’œil codé ou un simple appel à aller faire du sport et se sentir mieux, reste un fait : sa voix a porté, malgré lui ou non, une part importante de l’imaginaire queer et disco de la fin du XXe siècle.

Une voix disco récupérée par la politique

Les dernières années de Victor Willis auront ajouté une couche supplémentaire à ce personnage déjà complexe. Loin de rester simple relique d’une époque pailletée, il a noué une relation étroite avec Donald Trump, allant jusqu’à se produire pour lui après que l’ancien président eut adopté Y.M.C.A. comme bande-son de ses meetings, offrant au monde quelques images mémorables de danse approximative sur un tube né dans une tout autre galaxie symbolique. Voir ce morceau, longtemps associé à la culture gay et aux nuits disco, devenir l’hymne non officiel d’un meeting politique conservateur relevait d’un renversement dont seule la pop culture a le secret.

On peut y voir un ironique pied de nez de l’Histoire, ou une illustration parfaite de ce que deviennent les chansons quand elles cessent d’appartenir à leurs auteurs pour être totalement absorbées par le public. Willis, lui, avait accepté ce glissement, se produisant sur scène pour accompagner ce recyclage politique de sa propre voix, comme s’il avait décidé que, tant que les droits d’auteur tournaient et que le micro fonctionnait, l’appropriation importait moins que la survie du morceau.

Avec sa disparition, ce n’est évidemment pas Y.M.C.A. qui s’éteint, la chanson continuera à résonner dans les stades, les mariages et les soirées kitsch pendant encore longtemps, mais l’homme qui l’a incarnée, d’abord sous la forme d’un chanteur au cœur du village le plus queer de la fin des années 70, puis comme une figure plus ambiguë, revendiquant une autre lecture de son propre travail. Sa mort rappelle une vérité assez simple : derrière chaque tube que l’on connaît par cœur se cache une biographie compliquée, des choix parfois discutables, des alliances étonnantes, et surtout une voix, une seule, qui un jour a chanté quelque chose qui nous a tous, un instant, fait lever les bras en l’air à l’unisson.