4 éditos iconiques de Frédéric Beigbeder qui ont marqué l’histoire !



Provocateur, mélancolique, brillant ou délicieusement excessif, Frédéric Beigbeder a longtemps transformé l’édito de presse masculine en terrain de jeu littéraire. Entre satire sociale, réflexions sur le désir, charge contre le politiquement correct et autodérision mondaine, certains de ses textes publiés dans Lui sont devenus de véritables morceaux de culture pop éditoriale. Retour sur quatre éditos devenus cultes, où l’écrivain captait autant l’époque que ses contradictions.

En 2016, la fête devient politique

Publié quelques semaines après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, cet éditorial de Frédéric Beigbeder témoigne du climat particulier qui traversait alors la société française : entre sidération collective, remise en question de l’hédonisme occidental et besoin de redonner un sens politique ou humaniste à une culture du plaisir longtemps revendiquée comme légère et provocatrice.

En 2015, on est tous Charlie

Publié quelques mois après les attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015, cet éditorial de Frédéric Beigbeder s’inscrit dans un contexte de profondes interrogations autour de la liberté d’expression, du rapport à la religion, du nihilisme contemporain et de l’hédonisme occidental. Entre provocation, angoisse existentielle et défense d’une certaine idée de la liberté, ce texte témoigne aussi du climat culturel et émotionnel particulier qui a marqué la France au lendemain des attentats.

En 2014, le monde est bizarre

Alors que la guerre en Ukraine bouleverse durablement l’Europe depuis 2022, la rédaction de Lui.fr vous propose de relire cet éditorial signé Frédéric Beigbeder dans les pages du magazine Lui en 2014, au moment des premières tensions entre la Russie et l’Ukraine autour de la Crimée et de Maïdan.

En 2013, on découvre le mot « masculiniste »

Publié en 2013 dans les pages du magazine Lui, cet éditorial de Frédéric Beigbeder s’inscrivait dans un contexte de débats croissants autour des questions de genre, d’identité sexuelle et d’évolution des rapports entre hommes et femmes. La rédaction vous propose aujourd’hui de le redécouvrir dans son contexte d’origine.