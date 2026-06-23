Paris a ce charme cruel qui consiste à sourire à ceux qui s’y croient déjà reçus, puis à les laisser se débrouiller seuls au moment précis où ils pensent tenir la ville par la manche. Braden Éric Peters, 20 ans, plus connu sous le pseudonyme de Clavicular, en a fait l’expérience ces derniers jours avec une application presque candide de sa propre légende : venir à Paris en t-shirt « I love Paris », sourire carnassier, démarche de conquérant de fortune et conviction intacte que le monde entier devait, par simple souci d’équilibre cosmique, s’agenouiller devant sa fameuse jawline. Il avait pourtant tout prévu, ou du moins tout ce qu’autorise une vision du réel filtrée par les logiques du looksmaxxing, ce culte de l’optimisation physique où les mâchoires semblent compter davantage que le caractère et où l’assurance remplace volontiers le talent.

Sauf que le Marais, ce théâtre de la mode, des regards et des faux détours, n’a pas servi de décor docile à ses petites performances en direct. Venu à l’occasion de la Fête de la musique et de la Fashion Week masculine, l’influenceur américain a surtout offert aux réseaux sociaux français un sketch involontaire d’un genre assez rare : celui d’un homme persuadé d’incarner l’alpha absolu, découvrant que les Parisiennes ne se contentent pas d’un max de testostérone, d’un minimum de filtre et de quelques poses de mâle en phase terminale d’auto-admiration. Il a tenté sa chance dans la rue, en live, comme on teste un parfum en espérant que la boutique entière se mette à tournoyer autour de soi. Le résultat ? Une série de refus, de silences, de regards qui s’échappent et de râteaux plus rapides qu’un métro aux heures creuses.

Clavicular à Paris : le looksmaxxing face aux Parisiennes

Le petit tour parisien de Clavicular a eu la grâce particulière des catastrophes très contemporaines, celles qui naissent en ligne avant de mourir dans les moqueries collectives. Sur TikTok France, les séquences où il se prend rejet sur rejet ont circulé avec une gourmandise manifeste, chacune venant ajouter une pierre au monument déjà bancal de sa propre humiliation. On le voit s’interroger, incrédule, presque blessé dans son orgueil industriel, devant des femmes qui n’ont manifestement pas reçu le manuel de survie du looksmaxxing, ce credo qui promet qu’en sculptant son corps, en disciplinant son apparence et en tordant sa virilité dans tous les sens, on obtiendra forcément la désirabilité en prime. La capitale a répondu par ce qu’elle sait faire de mieux : l’indifférence élégante.

Le plus savoureux, dans cette séquence, est peut-être la façon dont l’intéressé interprète lui-même l’absence d’intérêt. « Chaque fois que je passe devant une fille et qu’il n’y a pas de signe d’intérêt de sa part, je me dis : Qu’est-ce que c’est ce bordel, on me trolle ? » Puis, au lieu d’envisager l’hypothèse pourtant assez plausible qu’on ne lui doive rien, il conclut dans un éclair de logique masculine contaminée par le complotisme : « Elles doivent être lesbiennes. C’est la seule explication logique. » On a vu plus fin, plus charmant, et surtout plus solide intellectuellement. À Paris, où l’on peut pardonner beaucoup de choses mais rarement l’arrogance mal recyclée, cette petite phrase a achevé de transformer le gourou du looksmaxxing en punching-ball national.

Clavicular, masculiniste habitué des polémiques

Il faut dire que Clavicular n’est pas un novice du scandale, mais presque un artisan. Son nom circule depuis longtemps dans une atmosphère de polémiques à répétition, comme si sa notoriété ne tenait pas tant à ce qu’il produit qu’à la quantité de chaos qu’il réussit à injecter dans le moindre de ses déplacements. Son parcours récent ressemble à une démonstration pratique de ce que devient une influenceuse ou un influenceur quand la violence, l’obsession de soi et le business des vues se confondent en un même produit : en décembre 2025, il écrase volontairement en direct un homme qui le poursuivait avec son Tesla Cybertruck ; un mois plus tard, il apparaît à Miami Beach dans une soirée où son acolyte Myron Gaines fait des saluts nazis et chante « Heil Hitler », en compagnie d’autres figures tout aussi recommandables ; en mars, il se retrouve visé par une enquête en Floride après avoir tiré à au moins 25 reprises sur un alligator en direct dans les Everglades.

À cela s’ajoute un contenu masculiniste qui tient moins du développement personnel que du catéchisme toxique : stéroïdes, bonesmashing, cette étrange pratique consistant à se frapper le visage pour modifier sa structure osseuse, et même consommation de méthamphétamine comme coupe-faim, le tout présenté avec la sérénité glaciale de ceux qui ont confondu destruction de soi et optimisation. À seulement 20 ans, il se vante même d’être devenu infertile après une prise précoce de testostérone, comme si l’autodestruction méritait un badge de performance.

Ce que Paris lui a offert, au fond, n’est ni une leçon de morale ni une correction spectaculaire, mais quelque chose de beaucoup plus humiliant pour un influenceur : un refus collectif, calme et presque esthétique. Ni la mode, ni l’élégance à la française, ni surtout les Parisiennes n’ont eu l’air de vouloir entrer dans son petit roman viril. Elles lui ont rappelé, sans hausser le ton, qu’un torse, une mâchoire et une certitude ne font pas une alchimie. Et c’est peut-être cela, la vraie insolence parisienne : laisser parler l’autre jusqu’à ce qu’il se dégonfle tout seul.

Dans cette ville où l’on sait reconnaître les poseurs à la seconde près, Clavicular aura trouvé plus fort que lui : des femmes qui n’ont pas besoin d’un gourou du looksmaxxing pour savoir ce qu’elles refusent. Le reste n’est que contenu viralisable.