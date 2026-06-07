Décès de Bernadette Chirac : La fin d’une ère

Il y a des disparitions qui ferment des portes, et d’autres qui éteignent des lumières entières. Celle de Bernadette Chirac, survenue le 5 juin au soir, à l’âge de 93 ans, appartient sans conteste à la seconde catégorie : une extinction lente mais implacable d’un certain théâtre politique français, fait de fidélités rugueuses, de silences éloquents et de loyautés parfois douloureuses. Sept ans après Jacques Chirac, c’est une silhouette que l’on croyait indestructible, un mélange de rigidité corrézienne et de panache à l’ancienne, qui disparaît à son tour, emportant avec elle une époque où l’on ne demandait pas aux premières dames d’être aimables, mais d’être solides.

C’est sa fille Claude qui l’a annoncé, sobrement, à l’AFP : Bernadette Chirac s’est éteinte « paisiblement, entourée des siens », après plusieurs années de retrait et une santé déclinante qui l’avait progressivement éloignée de la scène publique. Celle qui, jadis, arpentait marchés et campagnes avec une détermination presque martiale, ne se déplaçait plus qu’en fauteuil roulant, trop affaiblie pour même assister aux obsèques de son mari en 2019, une absence lourde de sens, comme si le dernier acte s’était joué sans elle.

Bernadette Chirac : première dame politique, caractère trempé et héritage corrézien

Car Bernadette Chirac n’était pas de ces épouses décoratives que la République expose et oublie. Elle fut, fait rare, une femme politique à part entière, élue conseillère générale de Corrèze pendant plus de trois décennies, de 1979 à 2015, bâtissant une légitimité propre dans l’ombre, ou plutôt à côté, d’un mari dont la stature écrasait tout sur son passage. Avant cela, elle avait déjà planté ses racines à Sarran, élue conseillère municipale dès 1971, comme pour rappeler que le pouvoir, chez les Chirac, se cultivait aussi dans la terre.

Mais réduire Bernadette à ses mandats serait passer à côté de ce qui faisait son sel : un caractère réputé difficile, des inimitiés tenaces, une franchise parfois tranchante comme une lame mal aiguisée. Elle n’était pas là pour plaire, et encore moins pour séduire. Elle avançait, droite, implacable, souvent redoutée, parfois critiquée, mais toujours respectée, une anomalie presque rafraîchissante dans un univers politique de plus en plus obsédé par la communication lisse.

Le 17 mai 1995, lorsque Jacques Chirac accède à l’Élysée, elle devient première dame, sans jamais se départir de cette rigidité presque aristocratique qui la rendait aussi fascinante qu’inaccessible. Elle accompagne, observe, encaisse aussi, car derrière les dorures de la République se cachait une réalité plus trouble, faite de rumeurs persistantes et d’infidélités à répétition.

Jacques et Bernadette Chirac : amour, infidélités et secrets d’un couple politique

Leur histoire commence pourtant comme un roman classique, sur les bancs de Sciences Po en 1951. Deux ans plus tard, il lui demande sa main, après une parenthèse américaine et des fiançailles avortées avec une autre. Ils se marient en 1956, auront deux filles, Laurence et Claude, la première disparaissant tragiquement en 2016 après un long combat contre l’anorexie, une blessure intime dont Bernadette ne se remettra jamais vraiment.

Mais ce roman, comme souvent chez les puissants, se double d’un feuilleton moins avouable. Les infidélités prêtées à Jacques Chirac ont alimenté, pendant des décennies, les conversations feutrées et les colonnes plus audacieuses. Parmi elles, la rumeur d’une liaison avec Claudia Cardinale reste la plus persistante, sans jamais avoir été confirmée, ni vraiment démentie. En 1997, alors que la France s’émeut de la mort de Lady Diana, le président est introuvable ; son chauffeur, dit-on, est le seul à connaître la vérité. Et Bernadette, elle, observe, encaisse, puis tranche d’une phrase restée célèbre : « Pourquoi toute cette presse ? Je ne suis pourtant pas Claudia Cardinale. »

Tout est là, dans cette saillie : l’ironie, la lucidité, et cette manière très française de transformer l’humiliation en élégance sèche. « Au début, ça a été dur et puis je m’y suis faite », confiait-elle en 2016, comme on parle d’une fatalité apprivoisée. Elle restera, malgré tout, jusqu’au bout, fidèle à cet homme insaisissable, comme si la loyauté, chez elle, relevait moins du choix que d’un principe.

Avec sa disparition, c’est une certaine idée du couple politique qui s’efface : moins lisse, moins exemplaire, mais infiniment plus humaine dans ses contradictions. Une époque où l’on pouvait être à la fois redoutable et vulnérable, fidèle et blessée, publique et profondément secrète.

Et tandis que la France contemporaine, avide de transparence et de récits simplifiés, regarde s’éloigner cette figure à la fois rugueuse et fascinante, il reste cette impression tenace : Bernadette Chirac n’était pas seulement la femme d’un président. Elle était, à sa manière, une institution. Une de celles qui ne demandent ni affection ni indulgence, seulement qu’on se souvienne.

(article réalisé avec la contribution de l’IA)