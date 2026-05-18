G7 Finances : les grands prêtres du capitalisme au chevet d’un monde en miettes

Il y a quelque chose de profondément théâtral dans les grands sommets internationaux, mais le G7 Finances possède une distinction bien à lui : il troque le lyrisme des déclarations de paix pour la froide rigueur des grands livres de comptes. Alors que la France assume la présidence du groupe, les ministres des Finances et les gouverneurs des banques centrales se réunissent à Bercy. L’objectif ? Tenter de mettre un peu d’ordre dans un désordre mondial qui, lui, ne connaît pas la crise.

Sous les ors de la République, la grand-messe de la finance mondiale tente de répondre à une question aussi vieille que le capitalisme : comment maintenir l’illusion de la stabilité quand les fondations mêmes de l’économie globale tressautent ?

Le triptyque de Bercy : risques cyber, climat et intelligence artificielle

Loin de l’image d’Épinal d’une réunion de banquiers obsédés par les seuls taux d’intérêt, l’agenda poussé par la présidence française démontre que la finance moderne est devenue une affaire de géopolitique et de technologie. Les argentiers des sept puissances occidentales se penchent sur des dossiers brûlants.

La sécurité économique face aux chocs nationaux

Le maître-mot est désormais la « résilience ». Traduction : comment cesser de dépendre des chaînes d’approvisionnement des autres sans pour autant basculer dans un protectionnisme stérile ? Le G7 planche sur la sécurisation des métaux critiques, le nerf de la guerre de la transition énergétique, tout en cherchant à limiter la fragmentation du commerce international.

L’Intelligence Artificielle et la menace cyber

C’est la grande nouveauté de cette mouture : l’analyse de l’impact réglementaire et concurrentiel de l’IA sur le secteur financier. Entre la crainte d’un krach algorithmique et la menace très concrète d’un grand krach cybernétique, les banques centrales s’exercent désormais à des scénarios de gestion de crise technologique. Une manière élégante d’avouer que les hackers ont aujourd’hui autant de pouvoir de déstabilisation que les fonds spéculatifs.

L’assurabilité du climat

Face à la multiplication des événements météorologiques extrêmes, le G7 s’inquiète de la viabilité même du modèle des assureurs. Quand le monde brûle ou prend l’eau, qui paie la facture ? Les ministres tentent de dessiner les contours d’une architecture financière capable de supporter le coût du changement climatique sans couler le système bancaire non bancaire.

Le sommet des paradoxes : entre Évian et le reste du monde

Ce « tunnel » de la filière Finances pose les jalons du grand sommet des chefs d’État qui se tiendra à Évian à la mi-juin. Mais derrière les communiqués léchés et les poignées de main de rigueur, le G7 Finances souffre d’un mal persistant : son anachronisme.

Le paradoxe est sous nos yeux : Comment prétendre réguler les déséquilibres macroéconomiques de la planète en discutant dans un club fermé, alors que les géants démographiques et économiques du Sud global regardent ailleurs ?

Alors que la conférence internationale « No Money for Terror » vient clore ce marathon ministériel pour s’attaquer au financement occulte du terrorisme, le constat reste le même. Le G7 Finances excelle dans le diagnostic et la création de groupes de travail. Il reste à voir si ces thérapies de groupe suffiront à rassurer des marchés financiers qui, eux, n’attendent pas les communiqués de Bercy pour s’affoler.