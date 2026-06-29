Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, EÏA et Womanizer unissent leur expertise pour imaginer une expérience de bien-être qui célèbre l’énergie vitale, la reconnexion à soi et la sensualité consciente.

Et si le bien-être passait aussi par la reconnexion à son énergie intérieure ? C’est le pari d’EÏA et de Womanizer, qui dévoilent Kundalini Bliss, un nouveau rituel exclusif imaginé pour le spa de l’Hôtel de Buci. Entre massage, pratiques inspirées du yoga, vibrations sonores et approche holistique, cette expérience de 90 minutes invite à ralentir, à relâcher les tensions et à retrouver un équilibre profond.

À quelques pas des ruelles animées de Saint-Germain-des-Prés, l’Hôtel de Buci abrite un véritable havre de paix. C’est dans ce cadre intimiste que le spa EÏA dévoile une nouvelle expérience sensorielle, née de sa collaboration avec Womanizer, marque internationale reconnue pour son approche innovante du bien-être féminin.

Baptisé Kundalini Bliss, ce rituel s’inspire des traditions holistiques et place le chakra sacré au cœur du soin. Considéré comme le siège de la créativité, de la vitalité et de la sensualité, ce centre énergétique est sollicité à travers différentes techniques destinées à favoriser une profonde reconnexion au corps.

Durant une heure trente, le protocole associe massage du ventre, enveloppement Rebozo, paysages sonores aux inspirations orientales et exercices de yoga de la voix. Chaque étape a été pensée pour libérer les tensions physiques et émotionnelles tout en créant un véritable moment de lâcher-prise.

Au-delà de la détente, cette approche entend stimuler naturellement la production d’hormones associées au bien-être, comme l’ocytocine, les endorphines ou encore la sérotonine. L’objectif est d’offrir une sensation durable de légèreté, d’apaisement et d’énergie retrouvée.

Dans la continuité de cette philosophie, chaque participante repart avec un Womanizer Mini, conçu pour prolonger cette démarche de self-care à domicile. Une attention qui s’inscrit dans la volonté commune des deux marques de replacer l’amour de soi et le bien-être intime au cœur des rituels de soin contemporains.

Avec Kundalini Bliss, EÏA poursuit son ambition de réinventer l’expérience spa en proposant des protocoles personnalisés qui mêlent expertise du bien-être, émotion et hospitalité haut de gamme. Une parenthèse singulière à découvrir dans l’atmosphère feutrée de l’Hôtel de Buci, l’une des adresses les plus confidentielles de la rive gauche parisienne.

Informations pratiques

Kundalini Bliss – Rituel de l’Éveil Sensoriel

Spa EÏA – Hôtel de Buci

22, rue de Buci

75006 Paris

Durée : 1 h 30

Tarif : 200 €, avec un Womanizer Mini offert à l’issue du soin.

Réservations : auprès du spa EÏA de l’Hôtel de Buci.