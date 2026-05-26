La maison myBlend, le luxe de la régénération

Une adresse confidentielle dédiée à la régénération de la peau

Il existe des lieux qui donnent immédiatement le sentiment de ralentir le temps.

Des adresses discrètes, presque secrètes, où Paris semble soudain se taire. Des espaces pensés non pas pour impressionner, mais pour apaiser. Au cœur du Marais, derrière une façade élégante de la rue Debelleyme, la Maison myBlend appartient à cette catégorie rare : celle des refuges urbains où le luxe ne crie jamais. Il murmure.

Dès l’entrée, tout semble conçu pour faire redescendre la pression. Les lignes sont épurées, les tonalités douces, la lumière parfaitement maîtrisée. Rien n’est ostentatoire. Ici, le luxe passe par la sensation. Par le calme. Par l’attention portée au moindre détail.

On m’accueille avec cette délicatesse devenue presque introuvable dans certains instituts : sans empressement, sans discours commercial mécanique. Juste avec cette élégance feutrée qui donne immédiatement envie de lâcher prise.

Cette vision holistique, développée par le Dr Olivier Courtin, fondateur de myBlend et directeur des Laboratoires Clarins, repose sur une idée centrale : notre peau est intimement liée à notre mode de vie, à notre stress, à notre environnement et même à nos émotions.

Et cela se ressent immédiatement dans l’expérience proposée.

Le soin d’une heure débute par un diagnostic précis de la peau et des besoins du moment. Pas de protocole figé ici. Tout est pensé dans une logique de personnalisation. La praticienne adapte les textures, les actifs et les technologies selon les besoins réels de la peau.

Puis vient le moment où l’on s’allonge.

Et où le corps comprend avant même l’esprit qu’il peut enfin se détendre.

Les gestes sont lents, profonds, extrêmement maîtrisés. Les protocoles myBlend ont été conçus avec Chantal Lehmann, experte en thérapie manuelle, et cela se sent dans chaque mouvement. On n’est pas dans un simple massage esthétique. Il y a une véritable dimension musculaire, presque thérapeutique, dans la façon dont le visage est travaillé.

Le modelage alterne pressions profondes, mouvements liftants, drainage et techniques inspirées des médecines ayurvédiques et chinoises. Peu à peu, les traits semblent se décrisper. Le visage se relâche. La mâchoire aussi.

Puis la technologie entre en scène.

Chez myBlend, elle ne remplace jamais la main humaine. Elle la prolonge.

LED, électrostimulation, radiofréquence, cryothérapie… Les outils utilisés sont sélectionnés selon les besoins de la peau et intégrés avec subtilité dans le protocole. Ici, la beauty tech n’a rien de gadget. Elle devient presque invisible tant elle s’intègre naturellement à l’expérience sensorielle.

Mais ce qui frappe surtout, c’est la sensation en sortant.

Cette impression étrange d’avoir dormi plusieurs heures.

La peau paraît plus dense, plus fraîche, plus lumineuse, évidemment. Les traits semblent lissés, les tensions relâchées. Mais au-delà du résultat esthétique, c’est surtout le système nerveux qui semble avoir respiré.

Et c’est probablement là que myBlend se distingue réellement.

Dans cette capacité à comprendre que la beauté moderne ne se résume plus à corriger une ride ou à afficher un glow instantané pour Instagram. Elle touche désormais à quelque chose de plus profond : la récupération, le ralentissement, la régénération.

Le lieu lui-même prolonge cette sensation. Entre laboratoire futuriste et appartement parisien ultra confidentiel, la Maison myBlend réussit ce mélange subtil entre technologie de pointe et chaleur humaine.

Après le soin, on me propose une infusion et un jus booster. Un rituel simple, mais qui pose la philosophie myBlend : la beauté ne se limite pas à une crème ou à un massage. Elle se pense dans sa globalité. De l’intérieur comme de l’extérieur.

Une autre idée du luxe, finalement.

Un luxe moins démonstratif. Plus intelligent. Plus intime aussi.

Celui qui ne cherche pas à transformer les visages, mais à leur redonner de l’énergie, de l’éclat et du repos.

MyBlend fait partie désormais de mes adresses beautés incontournables :).

Maison myBlend



23 rue Debelleyme, Paris 3ᵉ

Soin visage myBlend — à partir d’1h

Site officiel : myBlend

Prendre rendez-vous : La Maison myBlend

Instagram : @myblend