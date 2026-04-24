Infidélité : et si le vrai couple était celui qui dérape ?

À travers ses Gleeden Awards 2026, la plateforme de rencontres extra-conjugales ne se contente plus de jouer avec la transgression : elle met en lumière, avec une ironie maîtrisée, une mutation profonde du couple contemporain, où la fidélité cesse d’être une évidence pour devenir une variable négociable, parfois même un vestige culturel.

Ce qui frappe d’emblée dans cette troisième édition des Gleeden Awards, ce n’est pas tant le palmarès que le dispositif lui-même : une cérémonie qui, sous couvert d’humour et de légèreté, transforme l’infidélité en grille de lecture globale de notre époque, comme si trahir (ses engagements, ses discours, ses identités) était devenu une condition presque structurelle de la modernité.

Car il ne s’agit plus seulement de sexualité. L’infidélité, ici, déborde largement le cadre conjugal pour contaminer l’ensemble du champ social : politique, culturel, esthétique, médiatique. Elle devient un langage.

Une société qui ne croit plus à la cohérence

Lorsque les utilisateurs de Gleeden sacralisent Éric Ciotti pour « infidélité en série » ou consacrent Kanye West pour son infidélité stylistique « à toute logique », ils ne désignent pas seulement des figures médiatiques : ils pointent une rupture plus profonde, celle d’un monde où la cohérence n’est plus une valeur cardinale, mais une contrainte dont on s’émancipe.

Cette logique traverse l’ensemble du palmarès. En musique, Amel Bent est récompensée pour un titre qui interroge non pas l’acte de tromper, mais celui, plus diffus, de rester sans aimer – une forme d’infidélité passive, intériorisée, presque invisible. Au cinéma, Amantes propose une sortie radicale : contourner la structure du couple hétérosexuel pour neutraliser la trahison elle-même.

Ce déplacement est décisif : l’infidélité n’est plus un événement ponctuel, mais une condition diffuse.

Le couple entre norme et désertion

Les données viennent renforcer cette intuition. Si la monogamie reste largement dominante — 64 % des Français se déclarent aujourd’hui dans une relation exclusive — elle est désormais traversée par des lignes de fuite multiples : 31 % des Français reconnaissent avoir déjà été infidèles au cours de leur vie, et 36 % ont expérimenté une forme de relation indéfinie, ni couple ni célibat, ce que l’on nomme désormais une « situationship ».

Autrement dit, le modèle tient, mais il craque de partout.

Plus révélateur encore : seuls 8 % des Français sont actuellement en couple ouvert, mais 15 % se disent prêts à envisager cette possibilité si elle était encadrée, preuve que l’ouverture du couple reste minoritaire dans les faits, mais gagne du terrain dans les imaginaires.

Ce décalage entre pratiques et représentations est central. Il signale une période de transition, où les normes ne disparaissent pas, mais cessent d’être évidentes.

L’infidélité comme dispositif de régulation

Contrairement à une lecture simpliste qui verrait dans l’infidélité une menace pour le couple, les chiffres suggèrent une dynamique plus ambivalente, voire paradoxale : dans les relations ouvertes, 54 % des individus déclarent que le fait de savoir leur partenaire avec d’autres augmente leur désir, tandis que près de 89 % se disent satisfaits de leur relation.

L’infidélité, dans ce cadre, cesse d’être un facteur de destruction pour devenir un outil de régulation.

Ce qui est en jeu n’est donc pas tant la fin du couple que sa reconfiguration : un passage d’un modèle fondé sur l’exclusivité à un modèle fondé sur la négociation, la transparence partielle, et parfois même l’acceptation du flou comme condition de stabilité.

Une esthétique du dérapage

C’est précisément ce que les Gleeden Awards mettent en scène avec une efficacité redoutable : une société où l’écart n’est plus l’exception, mais la norme ; où l’on peut être infidèle à son parti, à son style, à ses engagements, sans que cela produise nécessairement de dissonance.

La catégorie « infidélité capillaire », qui récompense une transformation physique inattendue, ou celle de la « révélation de l’année », attribuée à une kiss cam révélant une situation ambiguë, illustrent cette extension du domaine de l’infidélité à des sphères toujours plus larges.

L’infidélité devient alors une esthétique du dérapage contrôlé.