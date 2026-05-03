Comment avoir l’air décontracté dans une boutique de lingerie ?

Vous souhaitez offrir une jolie parure à votre chère et tendre ? Hélas, vous savez que le chemin qui mène, pour un homme, à l’achat de lingerie, est semé d’embûches. Heureusement, notre expert en tout Armel Hemme est là pour vous aider.

Qui n’a jamais ressenti de gêne en entrant dans une boutique de lingerie pour femme ou n’est jamais entré dans une boutique de lingerie pour femme. C’est aussi simple que cela. Les autres, ces explorateurs intrépides qui ont franchi la frontière, ceux qui en sont revenus avec un ensemble « jardinet défendu », ceux-là savent. La pratique du Yoga ou d’autres techniques de respiration asiatiques s’avèrera un atout précieux.

Les nombreux témoignages recueillis pour cet article montrent qu’une visite au Royaume du Dessous peut mener très haut sur l’échelle de l’embarras. Comme lorsque, après un petit apéro, vers 3h du matin, vous envoyez malencontreusement un sexto à votre boss et un doigt d’honneur en émoticon à votre copine alors que vous vouliez faire l’inverse. (Si vous croyez que ça ne vous est jamais arrivé, c’est sans doute que vous ne vous en souvenez pas et la tolérance de vos interlocuteurs mérite d’être soulignée).

Selon une étude scientifique très sérieuse menée par moi-même, être parfaitement à l’aise dans une boutique de lingerie est parfaitement impossible. En effet, l’armature présente dans certains soutien-gorges créé une zone de turbulences magnétiques qui perturbe fortement les connexions neuronales des hommes (les poils du nez font antenne). Néanmoins, on peut avoir l’air décontracté : les quelques conseils qui suivent peuvent vous y aider.

Précision : pour vous familiariser avec le dialecte propre aux boutiques de lingerie, les conseils ci-dessous ne sont pas numérotés, mais nommés comme des culottes.

Conseil « Autour du pot »

Entrer dans la boutique n’est pas une mince affaire. La plupart des hommes imaginent que s’ils y posent un pied, la vendeuse va penser « c’est qui ce tordu ? » et qu’elle va les signaler à la police. Mon conseil : ne passez pas huit fois de suite devant la vitrine en tentant de voir ce qui se passe à l’intérieur (car là, la vendeuse va effectivement vous signaler à la police). Installez un tapis de sol de l’autre côté de la rue et faites une demi-heure de yoga. Puis, passez à la piscine faire quelques longueurs, pendant une petite heure, ça détend. Enfin, par sécurité, consultez votre thème astral. Si Pluton et Mercure sont bien alignés, respirez un grand coup, ne pensez à rien, et entrez.

Conseil « Porte du désir »

La porte de l’établissement peut en effrayer certains. Est-ce qu’elle se tire, est-ce qu’elle se pousse ? De nombreux hommes se disent que s’ils se trompent, s’ils poussent alors qu’elle se tire – ou pire : s’ils tirent alors qu’elle se pousse – ils seront la risée de tout le magasin. Mon conseil : prenez le temps de faire un petit repérage à la jumelle depuis un café situé en face. Dès que vous aurez compris le mécanisme de la porte, quittez les lieux. Prenez quand même le temps de trouver quelque chose à raconter aux flics qui vont immanquablement vous aborder dans la rue (car la vendeuse les aura bien sûr appelés en vous voyant mater sa boutique de sous-vêtements à la jumelle).

Conseil « Chaleur sensuelle »

Il faut bien avoir en tête que la boutique peut être silencieuse. Qu’en plus de la vendeuse (la main posée sur le téléphone, prête à composer le 17), deux ou trois clientes peuvent s’y trouver. Que tout ce petit monde est très à l’aise au milieu de la dentelle et du coton brodé. Dans ces conditions, il n’est pas rare que l’homme égaré là, n’ayant nulle part où se cacher, devienne rouge tulipe, comme les porte-jarretelles du fond. Mon conseil : pour éviter de transpirer dans la boutique, le mieux est d’arriver déjà en sueur. Un petit footing d’une heure avant d’entrer – en sortant du commissariat, après le café – et le tour est joué.

Conseil « Contact Floral »

Dans cette périlleuse aventure qu’est l’achat d’une culotte, qu’on ne confondra évidemment pas avec un tanga, un shorty, un slip, un boxer ou autres strings, le moment le plus redouté est la confrontation avec la, ou les vendeuses. Car oui, parfois elles sont plusieurs.

– Puis-je vous aider ?

– Non merci je vais juste mpfsgetrdksjhtshhh

Là, pour peu que vous ayez tiré la porte au lieu de la pousser, vous êtes vraiment la risée de tout le quartier. Mon conseil : préparez vos réponses avant. N’hésitez pas à y réfléchir à plusieurs, faites-vous des fiches et des séances de training.

– Puis-je vous aider ?

– Oui, pourriez-vous essayer cette culotte brésilienne pour moi s’il vous plaît ? Pour que je me rende compte.

Voici quelques pièges classiques à éviter :

– Excusez-moi mademoiselle, 180, c’est le tour de poitrine ?

– Non c’est le prix.

– Je ne connais pas trop ses dimensions…

– Vous voulez dire ses mensurations.

– Je voudrais un petit ensemble sexy, mais ça n’est pas pour moi

– …

Rester bien concentré, telle est la clé. Après quelques minutes dans la boutique, certains hommes ont tendance à relâcher leur attention : c’est souvent là que survient le drame.

– Je peux vous aider ?

– Oh, ça ira, je regarde simplement les modèles bleus là, merci ma poule.

Sachez qu’il existe des groupes de parole pour les hommes victimes d’une expérience traumatisante dans une boutique de lingerie. Mon conseil : pour éviter de vous ridiculiser et d’avoir à porter ce souvenir douloureux jusqu’à la fin de vos jours, le mieux est de limiter au maximum les échanges. Pour plus de sécurité, tapez vous une bonne persillade d’escargots avant d’entrer. Ça devrait vous aider à ne pas trop l’ouvrir. Ainsi, vous ne pourrez rien dire d’inconvenant.

Conseil « Trésor Enfoui »

Même si la boutique ne propose que quelques modèles, vous aurez du mal à choisir, sachez-le. En partant du principe que vous savez si la personne à qui vous comptez offrir un ensemble aime le bleu ou non (et vous n’en savez rien, reconnaissez-le), il faut encore ajuster le curseur du sexy, préférer une matière, dire oui ou non au petit nœud… De quoi rester hébété jusqu’à la fin de vos jours. Mon conseil : prenez n’importe quel modèle au hasard. De toutes façons, la personne à qui vous comptez l’offrir viendra systématiquement l’échanger.

Voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour avoir l’air décontracté dans une boutique de lingerie fine. La prochaine fois, je vous expliquerai comment acheter du maquillage. Si ces conseils ne suffisent pas à vous décontracter dans une boutique de lingerie, il reste une solution : acheter en ligne !

Armel Hemme