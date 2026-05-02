Cinéma : pourquoi regarder vos films en accéléré est une insulte au septième art

Il y a quelque chose de vertigineux dans cette nouvelle infirmité moderne : l’incapacité à supporter le temps qui passe. En 2026, l’écran est devenu un tapis roulant où l’on s’entraîne à la boulimie visuelle. Le « speed-watching », cette pratique consistant à regarder une œuvre en 1.5x ou 2x, s’est imposé comme le nouveau vice des pressés, de ceux qui confondent culture et remplissage de disque dur.

La fin de la respiration

Le cinéma n’est pas une livraison de données, c’est une affaire de rythme. Lorsque l’on accélère la cadence, on ne gagne pas du temps ; on assassine la mise en scène. Le silence, au cinéma, est une ponctuation nécessaire, un espace de réflexion. Supprimez-le, et vous transformez la mélancolie d’un Wong Kar-wai ou la tension d’un Scorsese en une vulgaire vidéo TikTok.

Les acteurs, dont chaque soupir et chaque battement de cils ont été pensés pour nous toucher, deviennent des marionnettes épileptiques aux voix de fausset. C’est le triomphe de l’information brute sur l’esthétique pure. On veut savoir « ce qui se passe » au lieu de ressentir « ce que c’est ».

Le mépris souverain de l’artisan

Pour les réalisateurs, la pilule est amère. Modifier la vitesse d’un film est une agression directe contre l’intégrité de l’œuvre. Un montage est une partition millimétrée : accélérer un film, c’est comme demander à un orchestre de jouer une symphonie de Beethoven deux fois plus vite sous prétexte que l’on a une réservation au restaurant.

De Judd Apatow à Brad Bird, les créateurs s’insurgent contre ces plateformes qui, pour flatter notre impatience, nous proposent de défigurer leur travail. Ils nous rappellent une vérité simple : un film n’est pas un tableur Excel que l’on survole pour en extraire le résultat final.

Le luxe ultime : la lenteur choisie

Regarder un film en accéléré, c’est avouer une défaite intime : celle de ne plus savoir s’ennuyer, de ne plus savoir se laisser posséder par la vision d’un autre. La « Fast-Culture » nous promet de tout voir, mais elle nous empêche de rien regarder.

Le véritable luxe, aujourd’hui, ne réside pas dans le nombre de gigaoctets consommés en un week-end. Il réside dans la capacité à éteindre son téléphone, à s’enfoncer dans un fauteuil et à accepter que le temps nous échappe. Le cinéma est une conquête, pas une course de fond. Apprendre à perdre deux heures devant un écran est peut-être la forme de résistance la plus élégante qui nous reste.