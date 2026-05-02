“On ne touche pas à la femme qui partage ma vie”, Jordan Bardella

On le savait amateur de belles courbes (électorales, bien sûr), mais voilà que Jordan Bardella s’offre une trajectoire que même les meilleurs spin-doctors n’auraient osé scénariser. Depuis mai 2025, le président du RN ne roule plus en solo : il file le parfait amour avec Maria Carolina de Bourbon-Siciles, rencontrée entre deux vrombissements au Grand Prix de Monaco. Un mariage de raison ? Non, une « évidence », nous dit-il, avec ce ton de gendre idéal qui commence sérieusement à agacer ses concurrents.

Le bouclier et la couronne

Sur les plateaux, de France 2 à BFMTV, l’homme fort du Rassemblement National joue désormais les chevaliers servants. Son message est clair : “On ne touche pas à la femme qui partage ma vie”. C’est piquant, presque théâtral. Il érige un cordon sanitaire autour de sa duchesse de Calabre et de Palerme, priant ses détracteurs de “la laisser tranquille”. On croirait presque à un remake de The Crown version banlieue-chic, où l’on protège l’héritière de 22 ans du “battage médiatique féroce” redouté par ses parents, Charles et Camilla de Bourbon-Siciles.

Pas de politique à table (ou presque)

Mais ne vous attendez pas à voir la princesse distribuer des tracts sur les marchés de Hénin-Beaumont. “Ce n’est pas son souhait”, tranche Bardella. S’il loue son intelligence “extrêmement élégante” et sa “solidité” héritée d’un nom séculaire, il marque la frontière : elle l’intéresse à la vie de la France, mais elle ne partage pas nécessairement toutes ses opinions. Un couple moderne, en somme, où l’on peut dormir avec l’opposition tout en rêvant de l’Élysée.

L’atout “classe” d’un ambitieux

Jordan Bardella l’admet : sa présence est un “soutien de poids” dans ses défis actuels. Et pour cause. En s’affichant avec une Bourbon-Siciles, le “petit gars de Saint-Denis” s’offre un vernis de noblesse qui vient polir les angles d’un parti encore perçu comme un peu trop “sulfureux” pour certains salons. Lui, le cancre devenu monstre de com’ (pour reprendre sa propre mythologie de “l’épreuve de Naruto”) semble avoir compris que pour conquérir le trône républicain, un peu de sang bleu dans le décor ne gâche rien à la photo.

Elle le vit “très bien”, assure-t-il. Nous aussi, Jordan. On regarde le spectacle, un cocktail à la main, en attendant de voir si les lys de la princesse finiront par fleurir dans le jardin de la présidence.