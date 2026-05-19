Cannes 2026 : Guillaume Canet et Marion Cotillard, le grand amour (du box-office) retrouvé

.Il y a quelque chose de profondément chrétien dans le cinéma français : ce besoin viscéral de mettre en scène sa propre résurrection sur l’autel de la Croisette. Ce vendredi 15 mai, le 79e Festival de Cannes a ainsi servi de décor à un miracle laïc : la communion publique de Guillaume Canet et Marion Cotillard, venus célébrer la messe de leur nouveau film, Karma. Un titre qui, avouons-le, ne manque pas d’audace pour un couple dont les pérégrinations sentimentales alimentent les gazettes depuis quinze ans.

Pour leur première apparition publique depuis leur rupture officielle en juin 2025, les ex-époux terribles du cinéma hexagonal ont appliqué à la lettre les codes de la tragédie classique. Premier acte : la distanciation sociale sur tapis rouge. Devant les objectifs des photographes en transe, Canet et Cotillard ont feint l’évitement avec une rigueur géométrique digne d’un film d’auteur coréen, encadrant tant bien que mal leur fils Marcel, 15 ans, propulsé malgré lui garant du traité de paix familial.

L’art du mélo post-conjugal

Mais c’est une fois les lumières rallumées dans la salle que le véritable spectacle a commencé. Le protocole de la pudeur a volé en éclats sous les vivats d’un public cannois toujours prompt à s’émouvoir d’une lèvre qui tremble.

Devant les caméras de France Télévisions — opportunément placées pour immortalser l’authenticité du moment —, Guillaume Canet s’est lancé dans une homélie vibrante :

« J’ai écrit ce film pour toi et tu me l’as bien rendu. Je vous offre les plus grands prix d’interprétation du monde. »

Une déclaration d’une générosité absolue, qui n’engage d’ailleurs que son auteur, le jury officiel présidé cette année ayant un avis potentiellement différent sur la question. Émue aux larmes, l’œil brillant façon La Môme face à son destin, Marion Cotillard a reçu cette absolution cinématographique sous le regard bienveillant de Gilles Lellouche, opportunément posté au premier rang pour recevoir son traditionnel « Je t’aime mon frère » de la part de Canet. On ne change pas une équipe qui gagne, ni un casting qui rassure.

La thérapie par le septième art

Plus tard, sur le canapé de Canal+, l’actrice oscarisée a décrypté cette catharsis sur mesure. Terminés les seconds rôles de potiche magnifique ou de névrosée de passage dans les précédents opus de son ex-compagnon. Avec Karma, Cotillard est enfin le centre de gravité.

« Il savait qu’il y avait des endroits dans lesquels il m’emmenait sur ce film qui allaient remuer des choses », a-t-elle confessé, frôlant la métaphore psychanalytique.

Laver son linge sale en famille est une chose ; le passer à l’essorage thermique sous l’œil des projecteurs mondiaux en est une autre, nettement plus lucrative. En nous expliquant à quel point Guillaume a « pris soin d’elle » tout en remuant ses traumatismes intimes, le duo Canet-Cotillard invente un concept révolutionnaire : la thérapie de couple post-rupture, subventionnée par le CNC et sélectionnée à Cannes.

On l’aura compris : si le cœur a ses raisons que la raison ignore, le cinéma français, lui, a ses contrats que le divorce ne saurait rompre. Les histoires d’amour finissent mal, en général. Sauf à Cannes, où elles finissent en sélection officielle.