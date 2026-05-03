Le fonds euro ou la passion du tiède : comment devenir pauvre sans jamais paniquer.

Il existe en France une passion pour le tiède que le reste du monde nous envie avec une ironie mal dissimulée. Entre le col roulé de ministre et le Beaujolais nouveau, se niche le Fonds Euro. Véritable doudou national de l’épargnant, il est à la finance ce que le dictionnaire de l’Académie est à la littérature : une institution rassurante, immobile, et dont la pertinence s’étiole à chaque page que l’on tourne.

Investir en fonds euro aujourd’hui ? La question elle-même fleure bon la naphtaline et les après-midi pluvieux dans une succursale bancaire de province.

Le fétichisme de la garantie

Le Français, cet être paradoxal qui guillotina ses rois mais tremble devant la moindre fluctuation d’un indice boursier, voue un culte au « capital garanti ». Le fonds euro est le temple de ce fétichisme. On nous promet que le capital ne baissera jamais. Grandiose. On omet simplement de préciser que, sous l’effet d’une inflation qui a cessé de jouer les figurantes, votre pouvoir d’achat, lui, subit une cure d’amaigrissement digne d’un ascète.

Gagner 2,5% quand la vie en coûte 5% de plus n’est pas de la gestion de patrimoine, c’est de l’euthanasie financière par consentement mutuel.

L’anesthésie par le stock

L’argument de l’assureur est immuable : les réserves. Ces fameuses provisions pour participation aux bénéfices (PPB) que les compagnies lâchent avec la parcimonie d’un héritier avare. On nous explique que le fonds euro est un paquebot. C’est exact : il est massif, lent, et sa trajectoire est fixée par les obligations d’État de la décennie passée. Investir dans un fonds euro aujourd’hui, c’est parier sur la santé des dettes publiques européennes. Il faut une dose de romantisme — ou une méconnaissance crasse de la géopolitique — pour voir dans les bons du Trésor français le nouvel eldorado de la croissance.

Le syndrome de la ceinture et des bretelles

Certes, les taux remontent. Les fonds euro « nouvelle génération » tentent de séduire avec des bonus de rendement, tels des retraités qui se feraient poser des facettes dentaires pour paraître encore dans le coup. Mais le mal est fait. La rigidité structurelle du produit reste. Les frais de gestion, eux, sont les seuls à ne jamais connaître de déflation : ils grignotent votre performance avec une régularité de métronome, que le marché exulte ou qu’il s’effondre.

Alors, est-ce une bonne idée ?

Si votre horizon indépassable est l’achat d’une véranda en 2042 et que l’idée d’une bougie rouge sur un graphique vous déclenche des palpitations, alors oui : le fonds euro est votre sanctuaire. C’est le choix de ceux qui préfèrent avoir tort avec la foule que raison tout seuls.

Pour les autres, ceux qui ont compris que le risque est le loyer de l’argent, le fonds euro n’est plus qu’une salle d’attente. Une pièce un peu sombre, aux magazines datés, où l’on pose ses liquidités avant de les envoyer là où bat le cœur du monde : vers l’entreprise, l’innovation, et pourquoi pas, vers un peu d’audace.

Car après tout, la seule garantie qu’offre réellement le fonds euro, c’est celle de l’ennui. Et l’ennui, en finance comme en amour, est le début de la fin.