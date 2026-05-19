Doit-on remplir sa déclaration fiscale avec ChatGPT ?

Chaque année, le printemps s’accompagne d’un rituel immuable, subtil mélange d’angoisse bureaucratique et de ferveur civique : la déclaration de revenus. Ce monument d’hermétisme administratif, où le jargon de Bercy rivalise de complexité avec la théologie médiévale, exige du citoyen une soumission totale à la règle. Pourtant, en cette ère de transition technologique, une silhouette subversive s’immisce entre le contribuable et son formulaire numérique. L’intelligence artificielle générative s’invite désormais à la table des calculs. Utiliser ChatGPT pour remplir sa déclaration d’impôts n’est plus une simple astuce de geek paresseux. C’est un acte profondément contemporain, qui interroge notre rapport à l’État, à l’expertise et à la vérité textuelle.

Le droit fiscal français est, par essence, exclusif. Il exige pour être compris une forme de prêtrise que seuls les experts-comptables et les avocats fiscalistes maîtrisent moyennant de confortables honoraires. Pour le commun des mortels, la notice explicative des impôts s’apparente à une langue morte, un dialecte de l’évitement et de la contrainte. En se positionnant comme traducteur universel, le grand modèle de langage opère une forme de démocratisation cognitive. Poser une question sur les subtilités d’un statut de loueur meublé ou sur l’allègement lié aux dons artistiques, et obtenir une réponse claire en trois secondes, relève du soulagement quasi existentiel. ChatGPT vulgarise ce qui a été conçu pour être complexe. Il transforme le monologue jupitérien de l’administration en un dialogue socratique, où la machine prend la main du citoyen pour le guider dans le labyrinthe des cases et des abattements. C’est le triomphe apparent de l’intellect pratique sur l’obscurantisme formulaire.

L’illusion de l’infaillibilité et le piège de la fiction fiscale

Cependant, cette idylle technologique se heurte à une réalité ontologique de l’intelligence artificielle : l’absence de conscience de sa propre ignorance. ChatGPT ne « sait » pas le droit fiscal au sens juridique du terme ; il se contente de prédire le mot suivant le plus probable en fonction des textes sur lesquels il a été entraîné. Or, le droit fiscal est une matière vivante, mouvante, et hautement politique. Une loi de finances chassant l’autre, les critères d’un crédit d’impôt peuvent varier radicalement d’une année sur l’autre. Face à un modèle dont les connaissances peuvent souffrir d’un léger décalage temporel ou qui, dans un excès de zèle algorithmique, invente une niche fiscale inexistante, le risque de l’hallucination devient un enjeu majeur.

Confier sa déclaration à une machine sans contre-expertise revient à troquer la phobie administrative contre une foi aveugle dans le silicium. Si l’algorithme se trompe, l’administration fiscale ne reconnaîtra pas le droit à l’erreur technologique. Le contribuable reste juridiquement seul responsable devant le fisc. L’interface offre ainsi l’illusion de la certitude là où le droit n’est souvent qu’interprétation, décret d’application et jurisprudence de dernière minute. La fluidité de la conversation textuelle masque la rigidité des sanctions financières qui guettent l’audacieux mal conseillé.

Le face-à-face des algorithmes et l’effacement de l’humain

À court terme, le véritable enjeu de cette pratique dépasse la simple aide au calcul domestique. Nous assistons aux prémices d’un duel inédit entre puissances computationnelles. D’un côté, le contribuable utilise les modèles de langage pour optimiser sa situation, traquer la déduction légitime et rédiger des courriers de réclamation d’une politesse bureaucratique absolument parfaite. De l’autre, l’État déploie ses propres algorithmes de ciblage et d’intelligence artificielle prédictive pour traquer les fraudes, analyser les flux bancaires et détecter les anomalies patrimoniales. C’est une guerre de positions cybernétique qui s’engage sous nos yeux, où l’humain tend à devenir le spectateur de sa propre gestion financière.

Dans ce scénario à l’horizon incertain, l’esprit des lois s’efface progressivement derrière la performance des lignes de code. L’acte déclaratif, qui était autrefois un contrat social matérialisé par un document de papier et un consentement à l’effort collectif, devient une simple interface d’optimisation. Remplir sa déclaration avec une intelligence artificielle est une expérience intellectuellement grisante, car elle donne le sentiment passager de pirater un système conçu pour nous dépasser. L’ordinateur excelle dans le rôle du tuteur qui simplifie le texte et structure la pensée. Mais il ne saurait remplacer le discernement. L’impôt est le prix de la civilisation, et il demeure une affaire de responsabilité individuelle. Utiliser la machine pour comprendre la loi est une preuve de sagesse ; lui obéir les yeux fermés serait une abdication de notre rôle de citoyen.