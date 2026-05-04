Quels sont les derniers scandales du Met Gala 2026 ?

Alors que le commun des mortels s’interroge sur le prix du mètre carré ou la finitude des ressources, la bulle new-yorkaise s’apprête à vivre son grand frisson annuel. Le Met Gala 2026 ne se contente plus d’être une foire aux vanités ; il devient le théâtre d’une collision absurde entre le luxe prédateur et la guérilla artistique.

La haute couture au service du “Wash and Go” de Bezos

Le thème de cette année, Fashion Is Art, possède cette délicieuse saveur de pléonasme pour les gens qui n’ont plus rien à dire. Mais le véritable chef-d’œuvre n’est pas sur le dos de Nicole Kidman ; il réside dans le casting des sponsors. En invitant Jeff Bezos et Lauren Sanchez à la table d’honneur, Anna Wintour a officiellement transformé le Costume Institute en annexe de l’optimisation fiscale.

L’ironie est totale : on célèbre le « corps habillé » dans les galeries pendant qu’à l’extérieur, le collectif Everyone Hates Elon rappelle que certains corps, ceux des livreurs Amazon, n’ont même pas le luxe de s’arrêter pour satisfaire des besoins naturels. Voir une bouteille d’urine stylisée sur une affiche au milieu des dorures de la 5e Avenue est sans doute la performance artistique la plus honnête de la décennie. C’est le retour du ready-made de Duchamp, mais avec une odeur de désespoir social.

Beyoncé, 1939 et le syndrome de Marie-Antoinette

Le retour de Beyoncé après dix ans d’absence est orchestré comme une parousie. On l’attend comme le Messie, oubliant qu’elle vient coprésider une soirée financée par un homme qui s’est rapproché de l’esthétique autoritaire de Donald Trump.

Les affiches scandent : « Party like it’s 1939 ». Le parallèle est cruel mais brillant. Il dessine l’image d’une élite qui danse sur un volcan, drapée dans des étoffes à six chiffres, tout en sponsorisant les technologies de surveillance de l’ICE. C’est le « Dress code : ignorance totale ». On s’extasie sur la coupe d’une robe tout en fermant les yeux sur la coupe des budgets publics.

Le maire Mamdani et la diète du tapis rouge

Dans ce marasme de paillettes, une silhouette manque à l’appel : celle du maire Zohran Mamdani. En refusant de gravir les marches sacrées, le nouveau magistrat socialiste de New York commet un acte de lèse-majesté d’une rare élégance. Son absence est un cri : dans la ville la plus chère du monde, le faste du Met est devenu une insulte à l’accessibilité financière.

Pendant que les 450 élus du « monde d’en haut » se félicitent de récolter 31 millions de dollars pour restaurer des corsets du XVIIIe siècle, la ville réelle cherche comment ne pas être expulsée de ses propres murs.

L’art du vide

Le Met Gala 2026 restera dans les annales non pas pour ses audaces stylistiques, mais pour sa capacité à incarner la déconnexion terminale. C’est une soirée où :

L’art sert de bouclier aux milliardaires.

La mode sert de cache-misère à la politique.

Le public, fasciné, regarde sur TikTok des gens qui dépensent en une soirée le prix d’une vie de labeur.

Comme le disait un célèbre dandy : « Le public est d’une indulgence admirable. Il pardonne tout, sauf le génie. » Le Met Gala n’a aucun génie, mais il a le talent de nous montrer, avec une précision chirurgicale, la fin d’un monde qui refuse de s’éteindre sans un dernier selfie.

Rendez-vous à minuit pour le direct sur YouTube. N’oubliez pas votre flacon de mépris, il sera plus utile que le champagne.