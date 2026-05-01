Cara Delevingne en concert à Paris : talent pur ou caprice de it-girl ?

On la croyait condamnée à l’éternel surplace entre deux flashs de paparazzi, un défilé Chanel et un rôle de fée chez Luc Besson. Et voilà que Cara Delevingne se pique de chanson. Mieux : elle part en tournée. Les 10 et 11 juin, elle s’offre un corps-à-corps avec le pavé parisien dans une salle tellement confidentielle qu’on soupçonne l’exercice d’exorcisme plutôt que le tour de chant.

Jusqu’ici, la musique chez Cara, c’était un peu comme ses sourcils : une signature, un bruit de fond chic, mais au fond, une promesse qu’on ne tenait jamais tout à fait. On l’a vue gratter trois accords avec Pharrell, murmurer des refrains hybrides, mais là, messieurs-dames, on passe à la caisse. Elle vend des billets. Et dans notre époque qui ne croit plus qu’aux chiffres pour masquer son vide, c’est le seul thermomètre qui ne ment pas.

Le chic du minuscule (ou le complexe du Zénith)

Choisir une petite salle à Paris, c’est soit un coup de génie marketing, soit un aveu de modestie qui confine à la terreur. Là où n’importe quelle influenceuse de bas étage tenterait le Zénith sur un malentendu et trois autotunes, Cara joue la carte de l’artisanat.

C’est le piège parfait. Dans un réduit, on ne triche pas. Pas d’écrans géants pour masquer le manque de souffle, pas de pyrotechnie pour compenser une présence en carton-pâte. La gamine se jette dans la fosse. Elle ne pourra plus se cacher derrière son « image », ce mot-valise qui sert d’alibi à tous ceux qui n’ont rien à dire. À Paris, on verra si elle a du coffre ou si elle n’est qu’un hologramme de plus dans le catalogue LVMH.

Le récit avant l’œuvre : l’indigestion contemporaine

On nous vend déjà le « virage », la « métamorphose », la « renaissance ». C’est le mal français, et mondial : on écrit la légende avant d’avoir pondu le premier couplet. « I Forgot », « Out of My Head »… Les titres sonnent déjà comme des aveux. Mais la musique, la vraie, se contrefiche du storytelling. Elle exige une œuvre assez brutale pour faire oublier que l’interprète a passé dix ans à faire la moue pour Vogue.

Tant que Cara n’aura pas produit un son capable de faire taire son propre pedigree, elle restera cette éternelle invitée : celle qu’on attend au tournant, mais qu’on ne juge jamais vraiment. Une sorte de sursis permanent.

Primavera : l’épreuve du feu

Le vrai crash-test, ce ne sera pas la moiteur complaisante d’une salle parisienne remplie de « happy few » venus vérifier si ses sourcils sont aussi vrais que sur Instagram. Ce sera le Primavera Sound.

Un festival, c’est la jungle. Le public y est cruel, volatil, et surtout, il n’en a rien à carrer de votre carnet d’adresses. C’est là que se jouera son brevet de légitimité. Parviendra-t-elle à retenir le festivalier qui passait par là pour aller voir un groupe de post-punk lituanien ? Si elle échoue, elle confirmera le vieux soupçon : dans la musique, le capital symbolique ne s’importe pas en douane. Il se construit à la sueur, loin des paillettes.

Les 10 et 11 juin ne sont pas des concerts. Ce sont des auditions de rattrapage. Et à Paris, on a la dent dure pour les héritières qui veulent jouer les rockstars. Cara, on t’écoute, mais par pitié : chante, ou tais-toi.