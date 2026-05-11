Les meilleures adresses pour Networker

Les salons du pouvoir

À Paris, certains lieux dépassent leur simple fonction d’adresse prestigieuse. Ils deviennent des territoires d’influence, des décors feutrés où entrepreneurs, créatifs, figures médiatiques et décideurs se croisent autour d’un verre, d’un dîner ou d’une conversation discrète. Entre palaces iconiques, bars signatures et refuges confidentiels, LUI dévoile les nouveaux salons du pouvoir parisien, là où le networking devient un véritable art de vivre.

Par Audrey Férin

BAR JOSÉPHINE — Mandarin Oriental Lutetia

L’élégance parisienne comme terrain de connexions

Au cœur de l’Hôtel Mandarin Oriental Lutetia , le Bar Joséphine s’impose comme l’un des refuges les plus sophistiqués de la rive gauche. Son nom rend hommage à Joséphine Baker, illustre habituée des lieux, dont l’esprit libre semble encore habiter ce décor chargé d’histoire. Dès l’entrée, le regard se perd entre les fresques monumentales, les jeux de lumière feutrés et les lignes contemporaines imaginées par l’architecte Jean-Michel Wilmotte. Une atmosphère singulière s’en dégage : celle d’un Paris intemporel où le luxe se murmure plus qu’il ne s’affiche. Le Bar Joséphine attire autant les amateurs de grands hôtels que les personnalités du monde des affaires, de la mode ou des médias venues y prolonger un rendez-vous discret autour d’un cocktail parfaitement exécuté. Ici, le networking se fait naturellement, loin de l’agitation tapageuse de certains établissements.

On s’y installe pour un verre, un déjeuner informel ou une conversation confidentielle, bercé par l’élégance presque cinématographique du lieu et la vue sur l’effervescence parisienne. Le bar cultive également une véritable dimension artistique à travers sa nouvelle collection de cocktails signatures inspirée de l’univers graphique de Serge Clerc. Entre influences Art déco, silhouettes de pin-ups et références rock, chaque création devient une expérience visuelle autant que gustative. Aux commandes, le chef barman Angelo Forte orchestre cette partition sensorielle avec précision. Originaire d’Italie, passé par Rome puis Londres avant de rejoindre Paris, ce passionné de mixologie compose des cocktails à la fois raffinés, audacieux et profondément narratifs. Dans un Paris où les lieux de rencontre évoluent sans cesse, le Bar Joséphine conserve ce supplément d’âme rare : celui des adresses où les conversations semblent toujours pouvoir mener quelque part.

Hôtel Mandarin Oriental Lutetia — Bar Joséphine 45 boulevard Raspail, Paris 6e – Cadre idéal pour rendez-vous professionnels et after works élégants. Contact : +33 1 49 54 46 00

Horaires : 17 h00 – 1 h 00

Performance Live

De 20 h 00 à 23 h 00 (du jeudi au samedi)

L’ARÔME

Restaurant étoilé au cœur de la capitale

LES DÉJEUNERS D’INFLUENCE

À quelques pas des Champs-Élysées, L’Arôme fait partie de ces adresses où les grandes conversations parisiennes se déroulent loin du bruit. Dans un décor élégant et feutré, cette table étoilée attire autant les amateurs de gastronomie que les figures du monde des affaires, des médias ou du luxe venues prolonger un rendez-vous autour d’un déjeuner d’exception. Aux commandes, Thomas Boullault qui incarne une certaine idée de la haute gastronomie française : exigeante, généreuse et profondément sincère. Formé auprès des plus grands, du Four Seasons Hotel George V au Le Royal Monceau, le chef décroche une étoile Michelin seulement deux ans après avoir repris L’Arôme.

Dans cette maison discrète du 8e arrondissement, la cuisine devient un langage universel. Pressé de tourteau, homard bleu, sauces d’une précision remarquable : chaque assiette mêle technicité et émotion sans jamais tomber dans l’ostentation. Une élégance rare qui fait de L’Arôme un véritable salon contemporain où se croisent entrepreneurs, esthètes et initiés. Au-delà de l’excellence culinaire, Thomas Boullault cultive une vision profondément humaine de la gastronomie, où la générosité et le partage occupent une place centrale. Dans cette adresse discrète du 8e arrondissement, chaque détail semble pensé pour faire durer les conversations et transformer un simple déjeuner en véritable moment de rencontre.

L’Arôme – 3 rue Saint-Philippe-du-Roule, Paris 8e – Restaurant étoilé Michelin – Déjeuners d’affaires • Dîners gastronomiques • Cuisine française contemporaine.

+33 (0) 1 42 25 55 98

contact@larome-paris.com

Ouvert de 12h à 14h

et de 19h30 à 21h00

Fermeture samedi et dimanche

SAINT JAMES PARIS

LE RÉSEAU À L’ABRI DES REGARDS

À l’écart de l’agitation parisienne, derrière ses grilles discrètes du 16e arrondissement, Saint James Paris cultive depuis toujours une certaine idée de l’entre-soi élégant. Unique hôtel-château de la capitale entouré de jardins, cette adresse confidentielle attire une clientèle de dirigeants, d’esthètes, d’entrepreneurs et de personnalités en quête d’un luxe plus intime, loin des palaces traditionnels.

Ancienne Fondation Thiers devenue club privé avant de rejoindre l’univers Relais & Châteaux, le Saint James conserve l’esprit des grands cercles parisiens tout en le réinventant avec modernité. Dans les salons feutrés, la bibliothèque aux boiseries historiques ou sous la spectaculaire verrière ouverte sur les jardins, les rencontres se font naturellement autour d’un déjeuner, d’un cocktail ou d’un café prolongé à l’abri des regards.

Pensé par l’architecte d’intérieur Laura Gonzalez, le décor mêle influences néoclassiques, détails Art déco et esprit maison de famille avec une élégance singulière. Une atmosphère presque cinématographique où le chic parisien prend des airs de refuge bucolique.

Véritable institution du networking parisien, le Saint James Club rassemble aujourd’hui une communauté cosmopolite de membres partageant un même goût pour la culture, les échanges et l’art de vivre à la française. Un lieu rare où les relations professionnelles se nouent avec discrétion, dans une ambiance à la fois exclusive, chaleureuse et profondément parisienne.

Saint James Paris – 5 place du Chancelier Adenauer, Paris 16e – Hôtel • Club privé • Restaurant étoilé • Bar bibliothèque • Spa Guerlain – +33 (0)1 44 05 81 81 – contact@saint-james-paris.com

CASTEL

LES NUITS PARISIENNES ENTRE INITIÉS

Chez Castel, les nuits parisiennes ont leur lieu de légende. Derrière sa façade discrète de la rue Princesse, ce club mythique est l’un des lieux les plus convoités de la capitale. Plus qu’une adresse, Castel demeure un monde à part : un refuge nocturne où se croisent créatifs, figures des médias, esthètes, entrepreneurs, artistes et oiseaux de nuit venus prolonger les conversations jusqu’au petit matin. L’esprit du lieu reste intact : élégant, libre, délicieusement irrévérencieux. Entre murs rouges, lumières tamisées, bibliothèque feutrée, œuvres d’art et musique soigneusement pensée, Castel cultive une atmosphère profondément parisienne où le chic ne se prend jamais totalement au sérieux.

Ici, les rencontres se font autour d’un cocktail, d’un dîner tardif ou sur le dancefloor du club en sous-sol, dans cette ambiance unique mêlant sophistication et esprit bohème. Pensé comme un cercle d’initiés plus que comme une simple boîte de nuit, Castel revendique une vision hédoniste et culturelle de la fête. Le restaurant, les salons privés, le bar et les espaces plus confidentiels composent un véritable terrain de jeu pour adultes élégants, amateurs de nuits longues et de conversations imprévues. Une adresse où l’on vient autant pour voir que pour être vu, mais surtout pour retrouver cette énergie rare des grandes nuits parisiennes.



15 rue Princesse, Paris 6e – Club privé • Restaurant • Bar • Salon privé – Dîners • Cocktails • Soirées parisiennes • Networking nocturne élégant – Tél. 01.40.51.52.80

PRIX DE DIANE LONGINES

LE GRAND RENDEZ-VOUS DU CHIC PARISIEN

Chaque mois de juin, le Prix de Diane Longines transforme Hippodrome de Chantilly en théâtre du chic à la française. Bien plus qu’une course hippique, cet événement iconique réunit sport, mode, art de vivre et élégance dans une atmosphère unique où tout semble suspendu dans le temps. Dans les tribunes comme sur la piste, les silhouettes prennent vie sous les regards des initiés, des passionnés de mode, des figures des médias et des amateurs de grandes traditions françaises. Ici, les célèbres chapeaux du Prix de Diane deviennent presque aussi iconiques que la course elle-même.

Le concours d’élégance, véritable événement dans l’événement, célèbre cette vision glamour et audacieuse du style où le public devient acteur du spectacle. Mais le Prix de Diane Longines séduit aussi par son atmosphère singulière, à la fois chic et décontractée. Entre pique-niques signés Ladurée, DJ sets électro-chic, jardins éphémères et après-midi ensoleillé au bord des pistes, l’événement cultive un art de vivre résolument parisien. Une parenthèse élégante où se croisent entrepreneurs, créatifs, personnalités et amoureux d’un certain raffinement français. Au fil des années, le Prix de Diane Longines est devenu l’un des rendez-vous les plus désirables du calendrier mondain et lifestyle. Un lieu où l’on vient autant pour assister à une course mythique que pour vivre une expérience sociale et esthétique hors du temps.

Prix de Diane Longines – 14 Juin 2026 — Hippodrome de Chantilly – Courses hippiques • Concours d’élégance •Networking chic – Billetterie et informations : France Galop Live

TROPHÉE CLARINS

LE TENNIS AU SOMMET DU CHIC PARISIEN

À quelques jours de Roland-Garros, le Trophée Clarins s’impose comme l’un des rendez-vous les plus élégants du printemps parisien. Niché au cœur du Lagardère Paris Racing, dans l’écrin verdoyant du Bois de Boulogne, ce tournoi WTA 125 réunit sport de haut niveau, art de vivre et atmosphère mondaine dans un cadre particulièrement privilégié. Pour sa cinquième édition, le tournoi franchit un nouveau cap avec le plateau le plus prestigieux de son histoire. Parmi les têtes d’affiche attendues : Leylah Fernandez, finaliste de l’US Open, Emma Navarro ou encore Beatriz Haddad Maia. Une programmation qui confirme la montée en puissance du Trophée Clarins sur le circuit international féminin.

Mais au-delà du tennis, l’événement séduit aussi par son ambiance singulière. Entre déjeuners en terrasse, rencontres sportives, personnalités du monde des médias et élégance décontractée propre à l’ouest parisien, le tournoi cultive un esprit lifestyle rare dans l’univers du sport. Le Trophée des Personnalités, les soirées caritatives et les exhibitions de légendes du tennis participent également à cette atmosphère chic et conviviale qui attire autant les passionnés de sport que les amateurs de networking élégant. Dans cet environnement exclusif où se croisent sportifs, entrepreneurs, partenaires et figures médiatiques, le Trophée Clarins devient bien plus qu’un tournoi : un véritable rendez-vous social du printemps parisien.

Trophée Clarins – Du 11 au 17 mai 2026 – Lagardère Paris Racing – Tennis WTA 125 • Padel • Gala caritatif • Networking • Lifestyle sportif chic

Billetterie : Trophée Clarins