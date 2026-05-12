L’Ile de la Lagune – Un refuge loin du tumulte

En Occitanie, bordée par les eaux de la Méditerranée et les montagnes du Canigou, l’Ile de La Lagune est un très beau 5 étoiles faisant partie de la collection “Relais & Châteaux”. Un hébergement varié pour satisfaire tous types de clientèle et particulièrement l’international. Des villas indépendantes, pour être ailleurs comme chez soi. La dernière “le Mas du Chemin de la Mer” à 1 km de la plage au milieu des vignes et des arbres fruitiers ressemble à une ancienne bergerie catalane avec une façade en briques et en pierres possède 6 chambres avec son jardin arboré. Des suites et des hébergements d’exception avec vue sur jardin ou sur la lagune, on se croirait au paradis.

Par Lili Quint

Niché sur le toit de l’hôtel, le spa marin entièrement rénové et doté d’une piscine panoramique couverte de 15 m est le coin favori pour se ressourcer. L’offre bien-être est complète : sauna, hammam, douche émotionnelle, fontaine de glace. Nolwenn Prigent, la spa manager, privilégie les dernières tendances du skincare dans la mouvance des soins coréens avec la cure “Glow Up” de la marque 1944 ou bien un soin visage “Biologique Recherche”. J’ai pu tester le massage Signature de 50 mn avec Magali et l’huile au parfum d’agrumes et de gingembre. Une parenthèse enchantée.

L’Almandin, la table étoilée du chef Frédéric Bacquié mérite le détour. Une des meilleures tables des Pyrénées Orientales. Son parcours est étonnant. Une dizaine d’années chez Christopher Coutanceau à la Rochelle et un retour assumé dans sa région natale avec un passage au Neptune et à la Balette à Collioure. Le chef aime les produits bruts, frais et locaux, les produits de la mer qu’ils réinventent pour surprendre nos papilles et on adore. Le menu “Retour du Marché” est généreux : – Pressé d’Aile de Raie d’Olivier (Fenouil – Ail Confit) ; – Daurade d’Olivier Filet Contre Filet (les Dernières Courges d’Adrien – Miel – Romarin) ou Filet de Boeuf (Topinambour – Café) ; – le Café et le Chocolat. Très Très Bon.

Quant au Bistrot “l’Aquarama”, la cuisine italienne est mise à l’honneur. Avec en Antipasti : velouté de courge, tuiles de jambon ou nos aubergines alla parmigiana cuites au four et gratinées ; Primo Piatto : pasta ai gamberoni (gambas, bisque maison) ou poisson du jour polenta et légumes ; Dolce : panna cotta aux fruits di stagione ou café Affogato crème glacée vanille, meringue, caramel et café chaud. Un plaisir partagé.

St Cyprien, joyau de la Côte Vermeille, a beaucoup d’atouts. Golf de 18 et de 9 trous, partir à la découverte de la faune et de la flore sous-marine, partir à pied ou à vélo pour explorer les vignobles, les villages perchés, un galop sur la plage, prendre la mer avec un skipper, vol panoramique en hélicoptère pour survoler la région. Bienvenue en Terre Catalane.

Roussillhotel est un groupe familial qui comprend 10 hôtels de 3 à 5 étoiles. Détenu par la famille Lormand, et principalement basé en Occitanie à l’exception du Domaine des Remparts à Marrakech, l’ambiance qui règne dans ces établissements est tout simplement joyeuse et chaleureuse. La signature de Xavier et Alicia Lormand.