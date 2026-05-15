Le chef Erwan Ledru reprend les rênes du restaurant Les Confidences  de l’hôtel San Régis  

A un jet de pierre des Champs-Elysées et du Grand Palais, le Chef Erwan Ledru vient de poser ses couteaux au restaurant Les Confidences, une adresse prisée des initiés pour son charme authentique, nichée au cœur de l’hôtel 5 étoiles le San Régis. Au menu, une cuisine instinctive et généreuse et un nouveau format de carte original, à déguster à l’abri des regards, dans ce lieu unique et chaleureux qui invite aux rendez-vous et aux conversations.

Par Ulysse Flowen

Dans un décor intimiste aux allures de jardin, entre les murs végétaux, les tissus précieux aux tonalités vert d’eau et le jardin d’hiver à ciel ouvert, Erwan Ledru dévoile une cuisine sincère, élégante et remplie de générosité. Amoureux des produits qu’il source avec soin en direct des producteurs, il les sublime sans chercher à les dénaturer dans des assiettes très lisibles aux goûts marqués. A l’image de la tomate cœur de bœuf marinée au vinaigre de Xérès, sorbet basilic, condiment pain toasté, ketchup de tomate pimenté réalisé à partir des chutes de tomates et eau de tomate. Une entrée monomaniaque riche en goûts et en textures qui travaille avec brio le produit dans son entièreté.

La géniale idée du chef à découvrir au dîner ? La possibilité de choisir sa protéine parmi trois poissons et trois viandes d’un côté – par exemple, un Saint-Pierre façon grenobloise ou une côte de veau fermière et jus à l’estragon – et ses accompagnements de l’autre, tous travaillés comme des vrais petits plats à part entière, loin des simples pommes de terre sautées ou risotto. Pour preuve, la très réconfortante pomme Darphin et caviar, le maïs grillé, croquant et velouté, vinaigre de sapin ou le risotto à la truffe noire et parmesan affiné.

Des assiettes à la petite taille inversement proportionnelle au plaisir qu’elles provoquent, qui là-aussi, magnifient dans des jeux de textures et de cuissons chaque produit, pour en faire ressortir toutes leurs nuances. Un format de carte qui invite au partage, tant il est difficile de choisir entre toutes les propositions, mais qui se déguste également très bien tout seul.

Les Confidences

San Régis, 12 Rue Jean Goujon, 75008 Paris

01 44 95 16 00

https://www.instagram.com/lesconfidences_restaurant/

Ouvert de mardi à vendredi de 12h à 14h30 puis de 19h à 22h30, lundi de 12h à 14h30, samedi de 15h à 22h30 et dimanche de 12h à 15h