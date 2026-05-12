La Sicile généreuse des Amis de Messina

Les Amis de Messina, c’est la Sicile servie avec précision, générosité et panache. Une cuisine solaire, lisible, profondément ancrée dans le produit, mais capable de composer de véritables harmonies en bouche.

Par Ulysse Flowen

Dès l’entrée, l’assiette d’antipasti annonce la couleur : légumes de saison, sfincione siciliano, mozzarella fior di latte et charcuterie forment une ouverture généreuse, presque orchestrale. Chaque élément y joue son rôle. Les légumes apportent la fraîcheur végétale et la vivacité du début de repas, avec notamment ce poivron légèrement sucré qui arrondit l’ensemble et apporte une douceur presque confite. Le sfincione siciliano, avec sa texture moelleuse et son parfum de pâte levée, installe une base plus rustique, chaleureuse, profondément méditerranéenne. La mozzarella fior di latte vient calmer le jeu par sa rondeur lactée, tandis que la charcuterie ajoute la salinité, le gras noble et cette pointe d’umami qui donne du relief à toute l’assiette. Rien n’est décoratif : tout participe à l’équilibre général.

Les escalopes de poulet fermier marinées poursuivent cette logique avec beaucoup de justesse. La viande, tendre et parfumée, sert de support à une marinade très bien construite : la menthe fraîche apporte une note végétale et presque aérienne, le laurier donne de la profondeur, l’ail structure le goût, l’origan signe immédiatement l’identité sicilienne, tandis que l’huile d’olive extra vierge Les Amis de Messina enrobe l’ensemble d’une rondeur fruitée. Le citron de Sicile, lui, agit comme une lame nette : il relève, réveille, équilibre le gras de la panure et empêche le plat de devenir trop opulent. La chapelure maison et le fromage créent une croûte dorée, savoureuse, légèrement croustillante, qui apporte la gourmandise sans masquer la finesse de la marinade. Avec la salade de saison, le plat trouve son contrepoint : fraîcheur, légèreté, respiration.

Les pasta alle acciughe sont sans doute l’un des plats les plus expressifs de la table. Les anchois à l’huile apportent une intensité saline et une profondeur umami très maîtrisée, sans jamais écraser le reste. Le fenouil sauvage introduit une note anisée, presque herbacée, qui allège la puissance de l’anchois et donne au plat une élégance inattendue. La sauce tomate apporte l’acidité, la rondeur et le fruit, tandis que la chapelure joue un rôle essentiel : elle donne du grain, du relief, une légère rugosité qui accroche la sauce et prolonge la dégustation. Les pâtes, parfaitement al dente, conservent cette résistance sous la dent qui donne au plat sa tension. La touche pimentée, dosée avec intelligence, ne cherche pas à dominer : elle vient simplement réveiller la finale et laisser une chaleur nette, persistante, jamais agressive.

Le dessert confirme l’excellente impression générale. Le tiramisu, accompagné d’une boule de glace à la pistache, fonctionne avec une belle évidence. La crème est aérienne, souple, sans lourdeur ; le café est bien présent, suffisamment intense pour structurer le dessert sans l’assécher. La glace pistache apporte une rondeur plus végétale, presque beurrée, qui dialogue très bien avec l’amertume du café. L’ensemble est équilibré, gourmand, précis. Clairement, l’un des meilleurs tiramisus de Paris.

Le service est adorable, attentif et remarquablement rapide, ce qui ajoute encore au plaisir de l’expérience. Les Amis de Messina réussit ce que l’on attend d’un grand restaurant sicilien : des produits frais, des assiettes généreuses, une cuisine sincère, mais surtout une vraie compréhension des équilibres. Une adresse à recommander vivement – en pensant à réserver le soir, car le succès de la maison n’a manifestement rien d’un hasard.

Il y a également au sous-sol une impressionnante cave à vins, totalement privatisable pour des évènements.

Les Amis Des Messina, ouvert du lundi au samedi de 12h à 14h30 puis de 19h à 22h30 81 Rue Réaumur, 75002 Paris – 01 42 61 13 73 – lesamisdesmessina.com