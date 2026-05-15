La Côte Saint Jacques – Une parenthèse enchantée

A 130 km de Paris, dans le département de l’Yonne en Bourgogne Franche-Comté, Joigny a toujours été un carrefour important, une ville de garnison militaire du XVIème siècle à nos jours. Et cette ville d’Art et d’Histoire abrite l’histoire d’une saga familiale : Les Lorain qui commence en 1946 avec Marie Lorain dans son ancienne maison bourgeoise qui deviendra au fil du temps et des générations un somptueux Relais et Châteaux attirant une clientèle internationale avec sa table étoilée.

Par Lili Quint

Un destin comme Balzac en appréciait les contours. Au fil du temps, on arrive à Jean-Michel Lorain, la troisième génération. Après avoir fait ses classes chez Troisgros, Girardet et Taillevent, il rejoint son père Michel en cuisine en 1983. En 1986, c’est définitivement l’année de tous les records avec 4 toques rouges au Gault & Millau et la 3ème étoile au guide Michelin. En 1994, les Lorain se lance dans la plantation de 10 hectares de vignes et la production d’un Chardonnay, un Pinot Noir, un Vin Gris et un Crémant de Bourgogne de grande qualité. La Côte Saint Jacques réparti en 2 bâtiments, le principal avec 22 chambres et suites spacieuses décorées avec goût et élégance faisant partie du label Relais et Châteaux et la Maison de Famille avec 15 chambres situées de l’autre côté de la rue.

L’Art est partout et les sculptures de Subervie forment un parcours très apprécié par la clientèle, notamment les poissons suspendus en métal à l’extérieur qui s’illuminent tout au long de la soirée. Magique.

Une gastronomie de poésie

Le restaurant gastronomique propose un menu poétique : pour commencer, Ile flottante au caviar “Persicus”, gelée d’ail noir et crème légère au raifort ou Tagliatelles de seiche et konjac comme une carbonara au lait fumé ; en Plats, Blanquette de Homard “Pattes Bleues” et légumes nouveaux, salicorne et shimeji ou le Ris de Veau au Gingembre, petits oignons, rhubarbe et radis roses ; Fromages de France ; Douceurs et Desserts, Cube Chocolat, cardamome et poires en textures ou Segments d’Agrumes, crémeux sarrasin et tuiles croustillantes. Très Très Bon.

Quant au Bistrot des Générations, sous l’impulsion d’Alexandre Bondoux, neveu de Jean-Michel et de Solène sa femme, il a pour ambition de faire renaître les plats qui ont fait l’histoire de la Maison. En Entrée, oeuf cocotte, homard, champignons et courge spaghetti façon “Grand-mère” ou salade de lentilles du Puy, andouillette et tomme de brebis ; En Plat, Bar aux éclats de truffe et juliette de céleri ou Pluma de porc ibérique confit, panais et cerfeuil tubéreux à la cazette de Bourgogne ; En Dessert, Petites crêpes à la mandarine en chaud-froid ou Arlette croustillante, mousse praliné et sorbet chocolat. Un régal.

Il est possible de réserver la Table du Chef et ses 8 couverts.

Un moment bien-être signé Paoma et Decorté

Le spa de 800 m2 ouvert en 2007 est dirigé par Sofia. Hammam, sauna, piscine, jacuzzi, balnéo sont disponibles aux clients de l’hôtel. Les soins et les rituels sont dispensés par 5 praticiennes qui apprécient particulièrement les marques Paoma et Decorté.

Le potager extérieur de 2000 m2 permet au chef de puiser sa matière première pour établir sa carte.

Savez-vous que Marcel Aymé est né à Joigny ? Il aurait certainement apprécié cet établissement qui a tout pour plaire. La décoration, le personnel, la cuisine, les chambres, le décor, la boutique, on s’y sent tellement bien.

La Côte Saint Jacques & Spa

14 Fbg de Paris, 89300 Joigny

03 86 62 09 70

https://www.instagram.com/cotesaintjacques_/