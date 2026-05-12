Château d’Augerville Golf & Spa Resort – Entre tradition et douceur de vivre

Après avoir franchi une porte de style gréco-romain, au fond d’un parc de 100 hectares, le Château d’Augerville et ses dépendances historiques apparaît. 40 chambres et suites à la décoration somptueuse nous font revivre un passé glorieux et royal. L’expérience peut commencer.

Par Lili Quint

Direction le bar de style anglais pour savourer un cocktail maison ou bien un café avec des mignardises selon votre envie. Le restaurant “Jacques Coeur” est le domaine du chef Olivier Zoccola. En privilégiant les produits de saison et du terroir environnant, il a tout bon. Avec par exemple : en Entrée, escalope de foie gras poêlée confit d’oignons au vin rouge ou tortellinis de veau, foie gras et guanciale, parfumés aux agrumes ; en Plat, porcelet signature , mousseline de pommes de terre acidulée ou médaillons de lotte rôtis cuisiné de coco de Paimpol au chorizo Belotta ; en Dessert, biscuit cuiller, orange confite, crème tiramisu et crème chocolat ou pithiviers fondant, suprêmes d’agrumes. Très Très Bon. L’ambiance feutrée appelle à la confidence et au relâchement.

Pour la parenthèse relaxation, le spa, réparti sur 2 étages avec son espace sensoriel : hammam, sauna, piscine, jacuzzi, douches sensorielle, ice cave, est privilégié par les clients pour un moment de bien-être. Quant à l’espace réservé aux soins visage et corps, 6 cabines dont une duo forment une harmonie parfaite bercées par une musique douce et apaisante. J’ai pu tester le soin signature “Elixir du Château” avec Clarisse. Phytomer, Fleur’s et Nougatine sont les marques références qui allient expertise, sensorialité et naturalité.

Pour les gourmands, direction l’espace Chocolaterie pour goûter les créations du Maître Chocolatier Pâtissier, Hervé Boudot. Si vous désirez découvrir les secrets du chocolat et les grands classiques de la pâtisserie française, des ateliers sont organisés pour petits et grands par le Maître lui-même.

Le golf de 18 trous est une référence car classé parmi les parcours les plus remarquables de France. Dessiné par l’architecte Olivier Dongradi, il a ouvert en 1995 et déjà il attire des clients du monde entier. Boutique, location de matériel, practice et enseignement complètent l’expérience.

Le château d’Augerville est définitivement un lieu de sport autant que de plaisir. Son histoire est impressionnante. Ses racines commencent au XIème siècle. Jacques Coeur, le grand argentier du roi Charles VII, l’achète en 1452. Au XVIIème, des écuries et une halle aux carrosses sont construites. Au XIXème des sarcophages gallo-romains sont découverts. Le XXème siècle verra défiler des propriétaires prestigieux et excentriques comme Madame Belmont née Vanderbilt, milliardaire américaine, qui fait construire le premier bowling de France. L’histoire continue. Sous la direction de Jean-Philippe Hubau, les équipes sont de toute évidence à l’écoute du moindre souhait de la clientèle. Et cela se ressent dès votre arrivée.

Réceptions et mariages, organisation de séminaires sont possibles grâce aux divers salons dédiés. L’hôtel fait partie désormais de la collection 5 “Tempting Places”, un gage de qualité. Le château d’Augerville vous attend et sa proximité avec Paris (75 km) en fait une destination privilégiée pour les week-ends.

Château d’Augerville Golf & Spa Resort – TemptingPlaces Collection

Pl. du Château, 45330 Augerville-la-Rivière

02 38 32 12 07

reservation@chateau-augerville.com

https://www.instagram.com/chateaudaugerville