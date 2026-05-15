Roland-Garros : quand la terre battue devient une scène de ménage logistique

On croyait que le suspense de la Porte d’Auteuil se limitait à savoir si le lift d’un Majorquin finirait par user la ligne de fond ou si la pluie interromprait le spectacle juste avant le goûter. Erreur. Avec « Entre les lignes », le nouveau docu-série de France 2, on découvre que le véritable sport de combat ne se joue pas avec une raquette, mais avec un talkie-walkie.

Produit par Quad Lab (les orfèvres déjà derrière le succès de la série Netflix sur le Tour de France), ce programme en quatre épisodes nous plonge dans les entrailles de l’édition 2025. Un conseil : attachez votre ceinture, car derrière le vernis du “chic à la française”, c’est une sacrée cuisine.

L’Amélie-mélo des émotions : Mauresmo sous haute tension

La star du programme n’est pas forcément celle que l’on croit. Si les balles de match défilent, c’est Amélie Mauresmo qui crève l’écran. La directrice du tournoi s’y livre sans filtre, loin des sourires de façade des conférences de presse. On la voit gérer les “impondérables”, doux euphémisme pour désigner ces moments où tout semble partir en vrille.

Le documentaire réussit le tour de force de transformer une réunion de programmation en un épisode de Succession. Entre la gestion de l’hommage à Rafael Nadal et les caprices de la météo qui font s’arracher les cheveux aux organisateurs, on réalise que maintenir Roland-Garros à flot chaque année relève moins du miracle que de la névrose collective assumée. C’est “authentique, brut et sans jeu”, nous promet-on. Et effectivement, voir l’élite du tennis mondial s’inquiéter de logistique aussi triviale que des horaires de passage a quelque chose de délicieusement piquant.

L’armée des ombres et le culte de l’excellence (stressée)

L’intérêt majeur de cette immersion, c’est de braquer les projecteurs sur ceux que l’on ne voit jamais : les “invisibles”. Les réalisateurs Yann L’Hénoret et Julien Bossenie ont déployé cinq équipes de tournage pour capturer ce qu’ils appellent un “travail de fourmi”. On quitte les loges VIP pour les couloirs de service, là où l’excellence française transpire un peu plus que dans les tribunes.

Le documentaire nous rappelle que Roland-Garros est une ville dans la ville, une machine de guerre où le moindre grain de sable (ou grain de terre) peut déclencher un incident diplomatique. Le spectateur, un brin sadique, se délectera de ces moments de “couacs” et de tensions, car c’est là que le récit humain prend tout son sens. Entre l’ego des superstars et le stress des techniciens, “Entre les lignes” nous prouve que si le tennis est un sport de gentlemen, l’organisation, elle, ressemble parfois à une guerre de tranchées… très bien habillée en Lacoste.

Le saviez-vous ? Le programme est déjà disponible en “binge-watching” sur la plateforme france.tv avant sa diffusion en prime-time. Idéal pour se chauffer avant l’édition 2026, histoire de vérifier si les cernes d’Amélie Mauresmo sont toujours aussi photogéniques.