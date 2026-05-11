L’entre-soi de la croisette : chronique d’une « Liste A » en représentation

Demain, le monde (ou du moins cette fraction de l’humanité qui considère que le port du smoking sous 28°C est une preuve de civilisation) aura les yeux rivés sur Cannes. Nous sommes à J-1 de la 79e édition du Festival, et l’air marin sature déjà d’un mélange de parfum de luxe, de narcissisme numérique et de l’odeur de la sueur froide des investisseurs.

Le grand bal des omniprésents

Si vous aviez l’intention de découvrir de nouveaux visages, passez votre chemin. Le tapis rouge de 2026 s’annonce comme une itération luxueuse du jeu des chaises musicales, où les chaises sont en velours rouge et les joueurs sont toujours les mêmes. N’en déplaise à Pierre Niney ou Jean Dujardin, qui s’étaient émus d’une certaine enquête de Télérama dénonçant la consanguinité du star-système hexagonal, la réalité cannoise vient leur opposer un démenti cinglant.

Le sport national cette année ? La montée des marches multiple.

Niels Schneider , champion incontesté, foulera le tapis à trois reprises. On le retrouvera aussi bien chez Arthur Harari que chez Antonin Baudry ou Géraldine Nakache.



, champion incontesté, foulera le tapis à trois reprises. On le retrouvera aussi bien chez Arthur Harari que chez Antonin Baudry ou Géraldine Nakache. Virginie Efira et Léa Seydoux doubleront la mise en compétition officielle, confirmant que le cinéma français, tel un algorithme de recommandation un peu paresseux, mise sur ses « valeurs sûres » pour rassurer les financiers.

L’art de la « Bankability » ou le cinéma sous perfusion

Pourquoi ce sentiment de déjà-vu ? Parce que le Festival de Cannes n’est plus seulement le temple du 7e Art, c’est le service après-vente d’une industrie qui a peur de son ombre. Dans un contexte où les salles de cinéma peinent à retrouver leur ferveur d’antan, le financement d’un projet semble désormais conditionné à la présence d’un nom de la fameuse « Liste A ».

Il ne s’agit plus de savoir si l’acteur est juste, mais s’il est « bankable ». On assiste à une sorte de taylorisme du glamour : on optimise, on maximise, on concentre. Gilles Lellouche, Benoît Magimel ou encore Marion Cotillard occupent l’écran pour garantir une visibilité maximale et attirer le chaland. C’est une gestion de portefeuille déguisée en vocation artistique.

Une entreprise de consolidation

Certes, on nous promet du prestige : de l’Asghar Farhadi, du Ryūsuke Hamaguchi, du Bertrand Mandico. Mais derrière la diversité des regards des cinéastes, le cheptel de comédiens reste étrangement immuable. Adèle Exarchopoulos, Daniel Auteuil, Pio Marmaï… la liste est longue, mais elle est close.

Le Festival de Cannes 2026 ne sera pas l’année de la rupture, mais celle de la confirmation : celle d’un entre-soi qui, s’il permet au cinéma français de survivre économiquement, court le risque de s’asphyxier artistiquement à force de tourner en rond sur la même Croisette.

Demain, les marches seront hautes. Pas pour les acteurs, qui les connaissent par cœur, mais pour tous les autres, ces « acteurs lambdas » pour qui le tapis rouge ressemble de plus en plus à un mur infranchissable.

Que la fête (de famille) commence.