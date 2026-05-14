Le retour du petit reporter : Peter Jackson sort enfin de son trou de Hobbit

Entre deux flûtes de champagne et une Palme d’or d’honneur, Sir Peter Jackson a profité du cadre azuréen de Cannes pour exhumer un vieux cadavre exquis : la suite de ses aventures avec Tintin. Quinze ans après avoir laissé Steven Spielberg essuyer les plâtres de la motion capture, le génie néo-zélandais sort enfin de son terrier pour reprendre la plume et la caméra, nous promettant un scénario mijoté en direct de sa suite royale.

Entre deux prophéties sur l’apocalypse par l’intelligence artificielle et quelques piques sur la paresse chronologique, le maître de Weta compte bien prouver que, si l’IA va détruire le monde, il a encore le temps de transformer la ligne claire d’Hergé en une épopée numérique dont lui seul a le secret.

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Il y a quelque chose de profondément ironique à voir Peter Jackson, l’homme qui a transformé un paisible trou de Hobbit en une épopée géopolitique sanglante, s’attaquer enfin au monument de la culture franco-belge. Ce “deal” passé avec Spielberg ressemble à une partie de dominos entre demi-dieux du box-office, où l’on s’échange les droits de héros séculaires entre deux coupes de champagne.

En s’installant à sa table de travail cannoise, Jackson ne se contente pas de dépoussiérer une promesse vieille de quinze ans ; il tente de prouver que son génie pour la démesure peut encore se plier à la rigueur géométrique d’Hergé. On imagine aisément l’angoisse du petit monde de la BD devant ce réalisateur capable d’étirer la moindre note de bas de page en un climax de quarante minutes. Pourtant, l’attente a transformé ce projet en une sorte d’Arlésienne numérique, un fantasme de cinéphile qui craignait que Jackson ne finisse ses jours à coloriser de vieux films de famille plutôt que de redonner vie au capitaine le plus alcoolisé de la littérature jeunesse.

L’IA et le pixel roi : la fin du monde en haute définition

Au-delà de la simple narration, Jackson profite de l’arène cannoise pour livrer une vision du futur aussi cynique que fascinante, plaçant l’intelligence artificielle au rang de simple accessoire de cuisine pour grand écran. Pour le sorcier de Wellington, que l’IA “détruise le monde” semble presque être un détail technique mineur, tant qu’elle permet d’affiner le grain de peau d’un personnage en motion capture. Cette désinvolture intellectuelle est la marque des grands bâtisseurs d’empires visuels : ils ne craignent pas l’apocalypse, ils se demandent simplement comment la rendre plus spectaculaire en post-production.

En affirmant que l’IA n’est qu’un effet spécial de plus, il désamorce le débat éthique avec une impertinence délicieuse, rappelant que pour lui, le cinéma a toujours été une manipulation technologique au service du mythe. On attend désormais de voir si cette puissance de calcul sera capable de capturer l’essence de la houpette sans perdre l’âme du reporter, dans un monde où, visiblement, la fin des temps n’est qu’un incident de parcours sur la route de la prochaine grande aventure.