Jacob Elordi et Kendall Jenner : ce que disent vraiment les faits derrière la rumeur

À première vue, tous les ingrédients sont réunis pour fabriquer un couple médiatique crédible : deux figures centrales de la pop culture, une esthétique compatible, et un événement propice aux rapprochements. Depuis avril 2026, les noms de Jacob Elordi et Kendall Jenner circulent ensemble, alimentés par une séquence précise : le festival de Coachella.

Une rumeur née dans un contexte ultra-exposé

Les premières informations émergent à l’occasion de l’after-party organisée autour de Justin Bieber, en marge de Coachella. Plusieurs témoins rapportent une proximité marquée entre l’acteur australien et la mannequin américaine : discussions prolongées, gestes physiques, voire un baiser selon certaines sources.

Ce type de scène n’a rien d’anodin. Coachella est devenu, au fil des années, un espace de production de récits médiatiques autant qu’un festival musical. Les interactions qui s’y déroulent sont immédiatement captées, interprétées, puis amplifiées.

Des interactions réelles, mais peu documentées

Au-delà de cette soirée, Jacob Elordi et Kendall Jenner auraient été aperçus à plusieurs reprises dans des contextes similaires : événements privés, soirées post-Oscars, cercles communs liés à l’industrie du divertissement et de la mode.

Ces éléments dessinent une réalité simple : ils évoluent dans les mêmes réseaux sociaux et professionnels. Leur proximité n’est donc pas improbable. Elle reste néanmoins faiblement documentée. Aucune photographie explicite, aucune déclaration, aucun signal public structuré ne vient confirmer une relation.

Des trajectoires sentimentales compatibles… mais instables

Le timing participe à la crédibilité de la rumeur. Kendall Jenner sort d’une relation médiatisée avec Bad Bunny, tandis que Jacob Elordi a récemment été associé à Olivia Jade.

Autrement dit, deux figures disponibles, dans un environnement propice aux recompositions rapides.

Mais les mêmes sources qui évoquent un rapprochement tempèrent immédiatement l’hypothèse d’un couple : emplois du temps incompatibles, modes de vie divergents, et absence de volonté apparente de formaliser quoi que ce soit.

Le rôle central de l’ambiguïté

Ce qui se joue ici dépasse la simple question sentimentale. Dans l’économie actuelle de l’attention, l’ambiguïté est un levier stratégique.

Un couple officialisé produit un pic d’intérêt, puis s’épuise.

Une relation floue, en revanche, entretient une tension narrative durable.

Jacob Elordi, dont l’image repose en partie sur une forme de retrait, et Kendall Jenner, experte dans la gestion de sa visibilité, s’inscrivent parfaitement dans cette logique. Leur association fonctionne précisément parce qu’elle reste indéterminée.