Cannes 2026 : Park Chan-wook et son prestigieux jury dévoilés

À quelques jours de l’ouverture de la 79e édition, l’effervescence monte sur la Croisette. Après des mois de spéculations, le Festival de Cannes a enfin levé le voile sur les personnalités qui auront la lourde tâche de décerner la Palme d’or 2026, succédant ainsi au film de Jafar Panahi, Un simple accident, sacré l’an dernier.

Un orésident visionnaire : Park Chan-wook

Pour cette édition, c’est une figure majeure du cinéma mondial qui préside les débats : le réalisateur sud-coréen Park Chan-wook. Grand habitué du festival, il y a reçu le Grand Prix pour Old Boy en 2004, le Prix du Jury pour Thirst en 2009, et le Prix de la mise en scène pour Decision to Leave en 2022. Son style baroque et virtuose promet une présidence audacieuse.

Un jury international aux multiples visages

Le jury de la compétition officielle est marqué par une grande diversité de parcours, mêlant stars hollywoodiennes, auteurs européens et talents émergents :

Demi Moore (États-Unis) : L’actrice et productrice fait un retour triomphal à Cannes après le succès mondial de The Substance l’an passé.

L’actrice et productrice fait un retour triomphal à Cannes après le succès mondial de The Substance l’an passé. Chloé Zhao (Chine) : La réalisatrice oscarisée pour Nomadland, dont le dernier film Hamnet a récemment marqué les esprits.

La réalisatrice oscarisée pour Nomadland, dont le dernier film Hamnet a récemment marqué les esprits. Stellan Skarsgård (Suède) : Acteur fétiche de Lars von Trier et visage incontournable de la saga Dune, il apporte son immense expérience internationale.

Acteur fétiche de Lars von Trier et visage incontournable de la saga Dune, il apporte son immense expérience internationale. Ruth Negga (Irlande/Éthiopie) : L’actrice nommée aux Oscars pour Loving, reconnue pour la finesse de son jeu.

L’actrice nommée aux Oscars pour Loving, reconnue pour la finesse de son jeu. Isaach De Bankolé (Côte d’Ivoire/États-Unis) : Acteur iconique de Claire Denis et Jim Jarmusch, figure de proue d’un cinéma exigeant.

Acteur iconique de Claire Denis et Jim Jarmusch, figure de proue d’un cinéma exigeant. Laura Wandel (Belgique) : La jeune réalisatrice de Un monde, confirmant la place de la nouvelle garde européenne.

La jeune réalisatrice de Un monde, confirmant la place de la nouvelle garde européenne. Diego Céspedes (Chili) : Le cinéaste primé à Un Certain Regard l’an dernier, représentant le dynamisme du cinéma sud-américain.

Le cinéaste primé à Un Certain Regard l’an dernier, représentant le dynamisme du cinéma sud-américain. Paul Laverty (Écosse) : Scénariste attitré de Ken Loach et double lauréat de la Palme d’or.

À noter : L’acteur Jacob Elordi, initialement pressenti, a dû renoncer à sa participation au dernier moment pour des raisons de santé.

Les autres jurys à suivre

Parallèlement à la compétition officielle, d’autres jurys prestigieux ont été annoncés :

Courts-métrages et La Cinef : Le jury est présidé par la réalisatrice espagnole Carla Simón (Nos soleils). Elle sera accompagnée de l’actrice Park Ji-Min, du réalisateur Ali Asgari, de Salim Kechiouche et de Magnus von Horn.

Le jury est présidé par la réalisatrice espagnole (Nos soleils). Elle sera accompagnée de l’actrice Park Ji-Min, du réalisateur Ali Asgari, de Salim Kechiouche et de Magnus von Horn. Un Certain Regard : Le nom de la présidence et de ses membres sera communiqué très prochainement pour compléter ce tableau d’exception.

Le rendez-vous est pris le 23 mai pour connaître le verdict de ce jury éclectique et découvrir qui remportera la récompense suprême du cinéma mondial.