Bruel : la Place des Grands Hommes est-elle devenue un banc d’accusés ?

L’idole des stades de province et des ménagères au cœur d’artichaut se retrouve aujourd’hui face à un tapis vert autrement plus brûlant que celui des cercles de jeu qu’il affectionne tant. Patrick Bruel, ce parangon d’une certaine variété française un peu trop lisse pour être honnête, voit sa légende s’effriter sous le poids d’une arithmétique glaçante : trente-quatre témoignages.

On ne parle plus ici de simples rumeurs de coulisses ou d’un malentendu de loge, mais d’une déferlante qui bouscule l’image d’Épinal du séducteur national. Si la présomption d’innocence reste le dernier rempart juridique de l’artiste, elle ne suffit plus à contenir l’onde de choc sociétale qui exige désormais une éthique de la scène. Il y a quelque chose de tragiquement anachronique dans cette tentative de poursuivre une tournée comme si le Cirque d’Hiver pouvait rester une bulle d’insouciance médiévale, protégée par le vernis d’un romantisme de boulevard qui a manifestement fait son temps.

Le crépuscule de l’impunité galante

Les collectifs féministes, de Paris à Genève, ne réclament pas seulement une annulation de concert ; ils procèdent à une dissection clinique d’une pathologie du système. L’argument du « principe de précaution », brandi avec une fermeté chirurgicale par les militantes, sonne comme un glas pour l’ère de l’impunité virile. On demande désormais aux élus et aux programmateurs de ne plus être les complices passifs d’une célébration qui, pour une part croissante de l’opinion, ressemble à une insulte faite au courage des victimes.

Le contraste devient proprement insoutenable entre le cri de ralliement des fans et le silence pesant que l’on attendrait d’un homme dont le nom est désormais associé, par trente-quatre voix distinctes, aux lexiques du viol et de l’agression sexuelle. La défense du chanteur, orchestrée par un barreau qui jure l’absence de tout passage en force, semble appartenir à une époque géologique révolue, celle où la parole de l’idole écrasait par son poids médiatique la fragilité des témoignages anonymes.

L’anachronisme du spectacle total

Le problème dépasse désormais la simple sphère judiciaire pour atteindre celle de la responsabilité morale. Maintenir une tournée de cette envergure alors que le décompte des plaignantes s’alourdit chaque semaine relève soit d’un aveuglement managérial confinant au sublime, soit d’un cynisme comptable pariant sur l’amnésie sélective du public.

A l’heure où le paysage culturel se purge de ses figures « problématiques », de Lomepal à Kanye West, l’exception Bruel interroge sur la persistance d’un vieux monde qui refuse de céder. On peut bien entonner la « Place des Grands Hommes » avec la gorge nouée par une nostalgie de pacotille, mais il devient complexe d’occuper le centre de la scène quand les coulisses sont encombrées de tant de fantômes. Cette tournée, si elle persiste à braver l’indignation, ne sera pas une communion musicale, mais une épreuve de force symbolique où le rideau rouge risque fort de tomber sur une certaine idée, très française et très rance, de l’intouchabilité des icônes.